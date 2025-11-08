НА ЖИВО
          На 68-годишна възраст почина бившият водещ на Top Gear Куентин Уилсън

          Куентин Уилсън, бивш водещ на популярното британско автомобилно предаване Top Gear, почина на 68-годишна възраст след битка с рак на белия дроб.

          Новината беше съобщена от Sky News, които цитират изявление на неговото семейство. Роденият в Лестър автомобилен журналист се присъединява към екипа на предаването през 1991 г., където се появява редом с имена като Джереми Кларксън и Джеймс Мей.

          Освен с работата си в Top Gear, Уилсън е известен и като водещ на предаването Fifth Gear, с което затвърждава статута си на една от най-разпознаваемите фигури в автомобилната журналистика.

