      събота, 08.11.25
          Политика

          Николай Денков стана заместник-председател на „Продължаваме промяната"

          Снимка: БГНЕС
          Националният съвет на партия „Продължаваме промяната“ избра Николай Денков за заместник-председател на формацията, съобщиха от пресцентъра на партията.

          Номинацията е направена от лидера Асен Василев, съгласно промените в устава, приети от Общото събрание през септември.

          Според новите правила, зам.-председателят се предлага от председателя, след което се утвърждава от Националния съвет по предложение на Изпълнителния съвет.

          С решението си партията формализира ролята на Николай Денков в ръководството, след като той беше един от основателите и водещите лица на „Продължаваме промяната“ още от създаването ѝ.

