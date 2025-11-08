Николай Денков стана заместник-председател на „Продължаваме промяната“

Националният съвет на партия „Продължаваме промяната“ избра Николай Денков за заместник-председател на формацията, съобщиха от пресцентъра на партията.
Номинацията е направена от лидера Асен Василев, съгласно промените в устава, приети от Общото събрание през септември.
Според новите правила, зам.-председателят се предлага от председателя, след което се утвърждава от Националния съвет по предложение на Изпълнителния съвет.
С решението си партията формализира ролята на Николай Денков в ръководството, след като той беше един от основателите и водещите лица на „Продължаваме промяната“ още от създаването ѝ.
