Николай Денков стана заместник-председател на „Продължаваме промяната“

Националният съвет на партия „Продължаваме промяната“ избра Николай Денков за заместник-председател на формацията, съобщиха от пресцентъра на партията.

- Реклама -

Номинацията е направена от лидера Асен Василев, съгласно промените в устава, приети от Общото събрание през септември.

Според новите правила, зам.-председателят се предлага от председателя, след което се утвърждава от Националния съвет по предложение на Изпълнителния съвет.

С решението си партията формализира ролята на Николай Денков в ръководството, след като той беше един от основателите и водещите лица на „Продължаваме промяната“ още от създаването ѝ.