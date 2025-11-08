НА ЖИВО
      събота, 08.11.25
      НА ЖИВО
          Тенис

          Обрат и титла номер 101 за Новак Джокович

          Повече трофеи от сърбина имат само Джими Конърс (109) и Роджър Федерер (103)

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Новак Джокович отне мечтата на Лоренцо Музети да пътува с него до Торино за Финалите на осемте най-добри. Сърбинът победи опонента си във финала на турнира в Атина след обрат с 4-6, 6-3, 7-5 за точно три часа здрава битка.

          Джокера изостана в сетовете след един-единствен пробив, който свърши работа на съперника в откриващия сет. Във втората част ролите се размениха – този път Ноле взе предимство с брейк и не го изпусна. Третият решителен сет беше и най-драматичен. Джокович на два пъти повеждаше с пробив, но Музети се връщаше неизменно, за да преклони глава при брейка за 6-5. Тогава опонентът му запази самообладание, избегна тайбрек и затвори мача за титла номер 101 в забележителната си кариера.

          Джокович изостава по този показател само от двама други великани – Джими Конърс (109) и Роджър Федерер (103).

          Музети от своя страна не успя да се класира за Торино. Той така и не хвана последния влак, минаващ през спечелване на титлата в гръцката столица. Последното осмо място е заето от финалиста на Мастърса в Париж Феликс Оже-Алиасим, който ще прави компания на действащия шампион Яник Синер, Александър Зверев и Бен Шелтън в група Бьорн Борг

