Още една крачка към титлата за Левски или продължение на възхода за ЦСКА

С три мача в събота, 8 ноември продължава 15-ият кръг в родната Първа лига. Без никакво съмнение най-интригуващ ще бъде сблъсъкът между Левски и ЦСКА. Срещата на Националния стадион „Васил Левски“ започва в 15:00 часа. Преди това Локомотив София е домакин на Ботев Враца в „Надежда“ от 12, а след края на Вечното дерби от 18:00 на терена на „Лаута“ излизат Локомотив Пд и Берое.

- Реклама -

Левски и ЦСКА ще се сблъскат за юбилеен 220-и път във всички турнири. „Сините“ имат 85 победи, а успехите за „червените“ са 74, при 60 равенства. За първенство обаче тимът от Борисовата градина има леко предимство – 60 победи, срещу 57 за Левски, при 48 ремита. Във всички турнири головата разлика е в полза на лидера в Първа лига – 297:291, а в шампионата – 228:214.

Левски е фаворит в срещата, макар и това невинаги да е било от значение, когато става въпрос за Вечното дерби. Възпитаниците на Хулио Веласкес летят към първа шампионска титла на страната от 2009-а насам, като са с пет точки аванс пред втория ЦСКА 1948 и с цели 11 пред шампиона Лудогорец, макар разградчани да са с мач по-малко. „Сините“ вкараха по три гола в последните си пет мача във всички турнири, а победната им серия е шест последователни двубоя след поражението от Локо Пд с 0:1 на 26 септември.

„Фокусът е върху това как цялостно изглежда отборът на ЦСКА. Винаги се обръщат детайли и на индивидуалностите. Говорим за отбор, който има сериозен потенциал и да вземем под внимание бюджета, с който стартираха този сезон. Това им позволява да имат качество в състава. Напълно наясно сме, че имат сериозни играчи в предни позиции. Показаха добри игри в последните мачове, по-убедителни и по-постоянни са. Имат футболисти като Годой и Питас, на които ако оставиш пространство, ще имаш проблеми. Изключително голямо значение ще отдадем върху това, което правим ние на терена. Имам пълно доверие на играчите. Да се опитаме да изглеждаме по начин, по който да покажем силните си страни. Наясно съм със стартовите 11“, каза Веласкес на пресконференцията си преди мача.

От другата страна на барикадата ЦСКА е възроден след идването на Христо Янев на треньорското кормило. След равенствата с Локомотив София и Лудогорец, „червените“ наредиха четири последователни победи във всички турнири, макар и те да бяха срещу непретенциозни съперници – Добруджа, Берое и Монтана в елита, и Севлиево за Купата на България. „Армейците“ продължават да показват колебания в играта, които могат да им костват в дербито, но категорично вървят по възходяща след треньорската рокада и най-малкото стабилизираха резултатите си, които преди това на практика липсваха.

Преди това от 12 часа Локо София посреща Ботев Враца. Тимът на Станислав Генчев най-сетне вкуси от победата при успеха над Берое с 3:1 под Аязмото и ще търси нов такъв срещу отбора на Тодор Симов. Ботев спря ЦСКА 1948 под Околчица в последния кръг и затвърди добрите впечатления от началото на сезона, след като у дома взе точки от Левски и ЦСКА, а с Лудогорец бе на ръба да го стори, но допусна злощастен автогол в края.

В последния двубой от съботната програма Локомотив Пд приема Берое. Това ще е първият от три домакински мача без публика за „смърфовете“ след наказанието от Дисциплинарната комисия към футболния съюз. Тя наложи санкция на Локомотив след инцидента, при който вратарят на Ботев Пд Даниел Наумов беше уцелен с бутилка по главата в дербито на 1 ноември. Това доведе до прекратяване на срещата, а освен лишаването от фенове, на Локомотив му беше наложена служебна загуба от градския съперник с 0:4, както и глоба от над 25 000 лв. Берое от своя страна е в криза и трудно ще си тръгне с точки и от негостоприемния „Лаута“, макар и домакините да нямат подкрепата от верните си привърженици.

Пълна програма за мачовете от 15-ия кръг на Първа лига:

Петък, 7 ноември

Спартак Варна – Септември 1:4

Ботев Пд – Добруджа 2:1

Събота, 8 ноември

12:00, Локомотив София – Ботев Враца

15:00, Левски – ЦСКА

18:00, Локомотив Пд – Берое

Неделя, 9 ноември

12:30, Славия – Монтана

15:00, ЦСКА 1948 – Черно море

17:30, Лудогорец – Арда.