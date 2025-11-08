НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 08.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Откриха Стефани, изчезнала на Витоша

          0
          11
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Откриха 20-годишната жена, изчезнала на Витоша, съобщиха от Планинската спасителна служба. 

          - Реклама -

          Стефани е намерена в Железница, слязла е сама от планината.

          БГНЕС припомня, че 20-годишната Стефани Сурчева, дъщеря на трагично загиналия колоездач Николай Сурчев, изчезна в четвъртък.

          Около 17.00 ч. тя напуснала дома си, като оставила ключовете си, телефона, личните си документи и пари в дома си. Сигнал за изчезването й подаде майка й.

          Откриха 20-годишната жена, изчезнала на Витоша, съобщиха от Планинската спасителна служба. 

          - Реклама -

          Стефани е намерена в Железница, слязла е сама от планината.

          БГНЕС припомня, че 20-годишната Стефани Сурчева, дъщеря на трагично загиналия колоездач Николай Сурчев, изчезна в четвъртък.

          Около 17.00 ч. тя напуснала дома си, като оставила ключовете си, телефона, личните си документи и пари в дома си. Сигнал за изчезването й подаде майка й.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Wizz Air въвежда Wizz Class: Повече комфорт и свободно място в нискотарифните полети

          Екип Евроком -
          Нискотарифната авиокомпания Wizz Air обяви навлизането си в премиум сегмента с пускането на нова услуга, наречена Wizz Class. Целта на инициативата е да предложи...
          Крими

          СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал „Орландовци“

          Владимир Висоцки -
          От СДВР разбиха депо за съхранение на марихуана. В промишлена сграда в столичния квартал "Орландовци" са намерени 71 кашона от наркотика, както и 13...
          Политика

          Николай Денков стана заместник-председател на „Продължаваме промяната“

          Георги Петров -
          Националният съвет на партия „Продължаваме промяната“ избра Николай Денков за заместник-председател на формацията, съобщиха от пресцентъра на партията. Номинацията е направена от лидера Асен Василев,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions