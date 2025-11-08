Откриха Стефани, изчезнала на Витоша

Откриха 20-годишната жена, изчезнала на Витоша, съобщиха от Планинската спасителна служба.
Стефани е намерена в Железница, слязла е сама от планината.
БГНЕС припомня, че 20-годишната Стефани Сурчева, дъщеря на трагично загиналия колоездач Николай Сурчев, изчезна в четвъртък.
Около 17.00 ч. тя напуснала дома си, като оставила ключовете си, телефона, личните си документи и пари в дома си. Сигнал за изчезването й подаде майка й.
