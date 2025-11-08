„Политико“: България и Румъния търсят спешни решения, за да спасят рафинериите си преди санкциите на САЩ

България и Румъния се надпреварват с времето, за да предотвратят спирането на ключови нефтопреработвателни заводи, преди на 21 ноември да влязат в сила американските санкции срещу руските компании „Лукойл“ и „Роснефт“, пише изданието „Политико“.

Решението на Вашингтон да включи двата енергийни гиганта в черния списък е предизвикало паника в страните от ЕС, които все още зависят от техните доставки.

България подготвя държавен контрол над „Лукойл Нефтохим Бургас“

Българските депутати приеха нов закон, който позволява на правителството да назначи държавен управител на най-голямата рафинерия на Балканите – „Лукойл Нефтохим Бургас“. Той ще има пълни правомощия да поеме оперативното управление, да одобри продажбата или дори да национализира съоръжението, ако се наложи.

В същото време София проучва възможността за изключение (дерогация) от санкциите, за да осигури енергийна сигурност и непрекъснати доставки на гориво.

Румъния обмисля „удължаване“ и държавна намеса

В Румъния, където се намира рафинерията „Петротел“, собственост на „Лукойл“, властите още не са взели окончателно решение. Според източници на „Политико“, Букурещ също обсъжда удължаване на срока на санкциите и възможността временно държавата да поеме управлението.

Румънският министър на енергетиката Богдан-Груя Иван заяви, че страната е „оперативно подготвена за всеки сценарий“ и че целта е да се запази икономическата стабилност, без да се позволява финансиране на Русия.

Европа търси изключения – Германия и Унгария вече действат

Санкциите засягат и други страни от ЕС. Германия получи шестмесечно изключение за рафинерията в Шведт, която от 2022 г. е под държавен контрол, а Унгария вече води преговори във Вашингтон за подобна дерогация за вноса на руски петрол по тръбопровод.

Рискът: недостиг на гориво и икономически сътресения

Анализатори предупреждават, че спирането на рафинериите би ударило двете икономики по различен начин.

В България заводът в Бургас осигурява около 80% от горивата в страната . Според Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията, спирането му би оставило страната без доставки „до края на годината“ .

В Румъния рафинерията „Петротел" произвежда около 20% от вътрешното потребление, което би довело до леко поскъпване на горивата и затруднения в износа за Молдова, посочва енергийният анализатор Ана Отилиа Нуцу.

Междувременно молдовското правителство също е изразило интерес към закупуване на активите на „Лукойл“, включително склад за самолетно гориво, и е поискало отлагане на санкциите.

Намирането на купувач – голямото предизвикателство

Експерти смятат, че продажбата на рафинериите ще бъде трудна. Макар и „добре управлявани“, те са обременени с дългове, високи разходи и правни рискове, свързани със санкциите.

Бивш мениджър на „Лукойл“ коментира пред „Политико“, че малко компании ще се осмелят да поемат такъв риск.

Оценките сочат, че бургаската рафинерия може да струва около 1,5 млрд. долара, докато „Петротел“ има значително по-ниска стойност и се нуждае от сериозни инвестиции за модернизация.

Въпреки опитите за стабилизиране, експертите предупреждават, че ако не бъде намерено решение до 21 ноември, Балканите могат да се изправят пред най-сериозната енергийна криза от десетилетия.