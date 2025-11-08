НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 08.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Румен Овчаров: България първа в ЕС започва национализация и рискува да остане без горива

          0
          3
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Назначаването на особен управител на „Лукойл“ е равносилно на своеобразна национализация. Тази теза разви бившият министър на енергетиката Румен Овчаров в предаването „Опорни хора“.

          - Реклама -

          „В 21-и век България е първата държава в ЕС, която започва национализация. Това е. Пак сме първопроходци. Вместо да защитим националните си интереси, както го правят нормалните държави. Орбан неслучайно днес е в САЩ и съм сигурен, че ще намери начин да защити интереса си. Защото петролът, който получава Орбан, е 100% руски. А нашият петрол е нула процента руски“, коментира Овчаров пред Bulgaria ON AIR.

          Според него страната е трябвало да поиска отсрочка на санкциите още преди две седмици. Той също така постави под въпрос ефективността на модела с особен управител, като го сравни със ситуацията в Германия. „Особеният управител въобще не помогна на Германия. Като имате предвид, че „Роснефт“ е държавна руска компания, докато „Лукойл“ е частна компания. И „Нефтохим“ няма никакво отношение към приходите на руската държава от руски петрол“, подчерта бившият министър.

          Овчаров отправи предупреждение, че ако санкциите не бъдат отменени в много кратък срок, България ще остане без горива. Той очерта и сложната регионална обстановка с рафинериите. „Рафинерията в Румъния на „Лукойл“ е също под санкции, рафинерията в Сърбия е под санкции, рафинерията в Унгария казват, че няма да работи поне шест месеца. Не знам колко няма да работи рафинерията в Словакия“, обясни той.

          Специалистът завърши с реторичен въпрос за бъдещите доставки: „Обяснете ми откъде ще дойдат горивата. Половината резерви на „Лукойл“ се намират в чужбина. Кой ще плати и как, за да дойдат тези резерви тук?“

          Назначаването на особен управител на „Лукойл“ е равносилно на своеобразна национализация. Тази теза разви бившият министър на енергетиката Румен Овчаров в предаването „Опорни хора“.

          - Реклама -

          „В 21-и век България е първата държава в ЕС, която започва национализация. Това е. Пак сме първопроходци. Вместо да защитим националните си интереси, както го правят нормалните държави. Орбан неслучайно днес е в САЩ и съм сигурен, че ще намери начин да защити интереса си. Защото петролът, който получава Орбан, е 100% руски. А нашият петрол е нула процента руски“, коментира Овчаров пред Bulgaria ON AIR.

          Според него страната е трябвало да поиска отсрочка на санкциите още преди две седмици. Той също така постави под въпрос ефективността на модела с особен управител, като го сравни със ситуацията в Германия. „Особеният управител въобще не помогна на Германия. Като имате предвид, че „Роснефт“ е държавна руска компания, докато „Лукойл“ е частна компания. И „Нефтохим“ няма никакво отношение към приходите на руската държава от руски петрол“, подчерта бившият министър.

          Овчаров отправи предупреждение, че ако санкциите не бъдат отменени в много кратък срок, България ще остане без горива. Той очерта и сложната регионална обстановка с рафинериите. „Рафинерията в Румъния на „Лукойл“ е също под санкции, рафинерията в Сърбия е под санкции, рафинерията в Унгария казват, че няма да работи поне шест месеца. Не знам колко няма да работи рафинерията в Словакия“, обясни той.

          Специалистът завърши с реторичен въпрос за бъдещите доставки: „Обяснете ми откъде ще дойдат горивата. Половината резерви на „Лукойл“ се намират в чужбина. Кой ще плати и как, за да дойдат тези резерви тук?“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Тежка катастрофа в София: Два трамвая се сблъскаха с микробус край Централна гара

          Владимир Висоцки -
          Тежък пътен инцидент е станал в центъра на София, съобщават очевидци. Два трамвая са се ударили в микробус, в който са пътували чуждестранни граждани. Произшествието...
          Икономика

          Явор Куюмджиев с прогноза: Цените на горивата ще се покачват заради регионален недостиг

          Владимир Висоцки -
          Ако България възнамерява да освободи горива от държавния си резерв от 21 ноември, тя вече трябва да е изпратила искане за одобрение до Европейската...
          Икономика

          Wizz Air въвежда Wizz Class: Повече комфорт и свободно място в нискотарифните полети

          Екип Евроком -
          Нискотарифната авиокомпания Wizz Air обяви навлизането си в премиум сегмента с пускането на нова услуга, наречена Wizz Class. Целта на инициативата е да предложи...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions