Румен Овчаров: България първа в ЕС започва национализация и рискува да остане без горива

Назначаването на особен управител на „Лукойл“ е равносилно на своеобразна национализация. Тази теза разви бившият министър на енергетиката Румен Овчаров в предаването „Опорни хора“.

„В 21-и век България е първата държава в ЕС, която започва национализация. Това е. Пак сме първопроходци. Вместо да защитим националните си интереси, както го правят нормалните държави. Орбан неслучайно днес е в САЩ и съм сигурен, че ще намери начин да защити интереса си. Защото петролът, който получава Орбан, е 100% руски. А нашият петрол е нула процента руски“, коментира Овчаров пред Bulgaria ON AIR.

Според него страната е трябвало да поиска отсрочка на санкциите още преди две седмици. Той също така постави под въпрос ефективността на модела с особен управител, като го сравни със ситуацията в Германия. „Особеният управител въобще не помогна на Германия. Като имате предвид, че „Роснефт“ е държавна руска компания, докато „Лукойл“ е частна компания. И „Нефтохим“ няма никакво отношение към приходите на руската държава от руски петрол“, подчерта бившият министър.

Овчаров отправи предупреждение, че ако санкциите не бъдат отменени в много кратък срок, България ще остане без горива. Той очерта и сложната регионална обстановка с рафинериите. „Рафинерията в Румъния на „Лукойл“ е също под санкции, рафинерията в Сърбия е под санкции, рафинерията в Унгария казват, че няма да работи поне шест месеца. Не знам колко няма да работи рафинерията в Словакия“, обясни той.

Специалистът завърши с реторичен въпрос за бъдещите доставки: „Обяснете ми откъде ще дойдат горивата. Половината резерви на „Лукойл“ се намират в чужбина. Кой ще плати и как, за да дойдат тези резерви тук?“