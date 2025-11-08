Руски дрон разруши блок в Днепър – жена загина, деветима ранени

Мащабна руска атака през нощта срещу енергийната инфраструктура на Украйна причини сериозни разрушения, доведе до прекъсвания на електрозахранването в няколко региона и отне живота на една жена, съобщиха властите в Киев в събота.

Според официалната информация, предупреждения за въздушна тревога са били задействани в цялата страна. В североизточен Харков и южна Одеса са регистрирани удари с дронове по енергийни съоръжения, което е довело до временни прекъсвания на тока.

В източния град Днепър дрон е ударил девететажна жилищна сграда, в резултат на което е загинала една жена, а деветима души, сред които и дете, са били ранени, съобщиха от службите за спешна помощ.

В Киев падащи отломки от свалени дронове са предизвикали пожари на две места в централния Печорски район, уточниха гражданските и военните власти.

„Аварийните прекъсвания на електрозахранването ще бъдат отменени, след като ситуацията в енергийната система се стабилизира. Въпреки плановете на врага, Украйна ще има светлина и топлина тази зима, заяви в социалните мрежи министърката на енергетиката Светлана Гринчук.“

Украинските власти продължават да работят по възстановяването на електрозахранването и оценяват щетите по инфраструктурата след поредната нощ на масирани руски атаки.