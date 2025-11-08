Рюте: НАТО ще засили ядрения си възпиращ потенциал

НАТО ще поставя все по-голям акцент върху ядрения си потенциал като средство за надеждно възпиране на противниците, заяви генералният секретар на алианса Марк Рюте в интервю за германския вестник „Велт ам Зонтаг“.

„Важно е да говорим повече с нашите общества за ядреното възпиране и за това как то допринася за нашата споделена сигурност,“ посочи Рюте.

Той подчерта, че на фона на „опасната и безразсъдна ядрена реторика“, идваща от някои държави, гражданите трябва да са спокойни, защото НАТО разполага с достатъчно възможности да защитава своите членове.

„Ядреното възпиране на НАТО е перфектната гаранция за нашата сигурност. То трябва да остане достоверно, надеждно и ефективно,“ заяви генералният секретар, като допълни, че „ядрена война никога не може да бъде спечелена и никога не трябва да бъде водена“.



Рюте коментира и годишното учение на НАТО „Steadfast Noon“, проведено през октомври, като го определи като ясен сигнал към потенциалните противници, че алиансът „може и ще защитава своите партньори от всички заплахи“.