Рюте: НАТО ще засили ядрения си възпиращ потенциал

НАТО ще поставя все по-голям акцент върху ядрения си потенциал като средство за надеждно възпиране на противниците, заяви генералният секретар на алианса Марк Рюте в интервю за германския вестник „Велт ам Зонтаг“.
Той подчерта, че на фона на „опасната и безразсъдна ядрена реторика“, идваща от някои държави, гражданите трябва да са спокойни, защото НАТО разполага с достатъчно възможности да защитава своите членове.
Рюте коментира и годишното учение на НАТО „Steadfast Noon“, проведено през октомври, като го определи като ясен сигнал към потенциалните противници, че алиансът „може и ще защитава своите партньори от всички заплахи“.
НАТО ще поставя все по-голям акцент върху ядрения си потенциал като средство за надеждно възпиране на противниците, заяви генералният секретар на алианса Марк Рюте в интервю за германския вестник „Велт ам Зонтаг“.
Той подчерта, че на фона на „опасната и безразсъдна ядрена реторика“, идваща от някои държави, гражданите трябва да са спокойни, защото НАТО разполага с достатъчно възможности да защитава своите членове.
Рюте коментира и годишното учение на НАТО „Steadfast Noon“, проведено през октомври, като го определи като ясен сигнал към потенциалните противници, че алиансът „може и ще защитава своите партньори от всички заплахи“.