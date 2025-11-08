НА ЖИВО
      събота, 08.11.25
          Рюте: НАТО ще засили ядрения си възпиращ потенциал

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          НАТО ще поставя все по-голям акцент върху ядрения си потенциал като средство за надеждно възпиране на противниците, заяви генералният секретар на алианса Марк Рюте в интервю за германския вестник „Велт ам Зонтаг“.

          „Важно е да говорим повече с нашите общества за ядреното възпиране и за това как то допринася за нашата споделена сигурност,“ посочи Рюте.

          Той подчерта, че на фона на „опасната и безразсъдна ядрена реторика“, идваща от някои държави, гражданите трябва да са спокойни, защото НАТО разполага с достатъчно възможности да защитава своите членове.

          „Ядреното възпиране на НАТО е перфектната гаранция за нашата сигурност. То трябва да остане достоверно, надеждно и ефективно,“ заяви генералният секретар, като допълни, че „ядрена война никога не може да бъде спечелена и никога не трябва да бъде водена“.

          Рюте коментира и годишното учение на НАТО „Steadfast Noon“, проведено през октомври, като го определи като ясен сигнал към потенциалните противници, че алиансът „може и ще защитава своите партньори от всички заплахи“.

          Инциденти

          Сателити засичат събуждане на вулкан в Иран

          Георги Петров -
          Вулканът Тефтан в югоизточен Иран, дълго смятан за спящ, отново показва признаци на активност, алармират учени. Нови сателитни наблюдения разкриват, че под върха му...
          Крими

          Шестима загинаха при пожар в склад за парфюми в Турция

          Георги Петров -
          Тежък пожар в склад за парфюми в северозападна Турция отне живота на шестима души и рани още един, съобщиха властите. Инцидентът е станал в ранните...
          Клюки

          Кание Уест се извини на евреите: „Идеите ми стигнаха до крайности“

          Георги Петров -
          Популярният американски рапър Кание Уест, който днес се изявява под името Йе, се извини на еврейския народ за своите минали антисемитски изявления. Музикантът се срещна...

