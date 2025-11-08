НА ЖИВО
      събота, 08.11.25
          Сън на светло: Ново проучване разкрива повишен риск от сърдечни заболявания

          Снимка: iStock
          Известно е, че излагането на светлина и времето, прекарано пред екрани, могат да попречат на заспиването. Оказва се обаче, че е от решаващо значение спалнята да остане тъмна през цялата нощ, тъй като това може да има сериозни последици за здравето.

          Мащабно ново изследване, цитирано от Newsweek, установява, че излагането на светлина по време на сън е свързано със значително по-висок риск от сърдечни заболявания. Решението може да бъде просто – използването на маска за сън или затъмняващи завеси.

          Проучването, публикувано в JAMA Network Open, е част от мащабен проект на британската биобанка, който продължава близо десетилетие. В него са включени 88 905 души на възраст над 40 години, като никой от тях не е имал сърдечно-съдови заболявания в началото на изследването.

          Всяка година участниците са носили сензор в продължение на една седмица, който е измервал нивата на околната светлина. Изследователският екип се е фокусирал върху данните за излагане на светлина в периода между полунощ и 6 часа сутринта. След това тази информация е била съпоставена с медицинската история на участниците, за да се установят нови диагнози на сърдечно-съдови заболявания като коронарна артериална болест, инфаркт, сърдечна недостатъчност, предсърдно мъждене и инсулт.

          Резултатите са категорични: хората, изложени на най-голямо количество светлина през нощта, показват значително по-висок риск от развитие на сърдечни заболявания и преждевременна смърт. По-конкретно, според Real Simple, рискът от сърдечна недостатъчност е бил с 45–56% по-висок, а от предсърдно мъждене – с 28–32% по-висок.

          Тази зависимост е останала валидна дори след отчитане на други фактори като възраст, хранителен режим, физическа активност и доходи. Установено е също, че жените и по-младите хора са най-силно засегнати.

          „Нашите открития показват, че в допълнение към съществуващите препоръки, избягването на излагане на светлина през нощта може да бъде ефективна стратегия за предотвратяване на сърдечно-съдови заболявания“, заключават авторите на изследването.

          Основната причина е, че нощната светлина нарушава циркадния ритъм на тялото, което влияе на редица биологични процеси. Други проучвания свързват подобно излагане и с повишен риск от диабет тип 2. Въпреки че изследването не доказва пряка причинно-следствена връзка, установената корелация е достатъчно силна, за да се обърне сериозно внимание на влиянието на светлината върху съня.

          За щастие, намаляването на излагането на светлина е лесно постижима мярка. Специалистите съветват да се избягват екрани преди лягане, да се приглушава осветлението поне час преди сън и да се използват плътни завеси или маска за очи.

          Интересно е, че проучването открива и обратния ефект – хората, изложени на повече естествена светлина през деня, са с по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания. Това превръща сутрешната разходка в полезен навик както за съня, така и за здравето на сърцето.

