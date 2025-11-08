Сателити засичат събуждане на вулкан в Иран

Вулканът Тефтан в югоизточен Иран, дълго смятан за спящ, отново показва признаци на активност, алармират учени. Нови сателитни наблюдения разкриват, че под върха му се натрупва налягане – сигнал за възможно събуждане на подземната система, съобщава порталът Earth.com.

- Реклама -

От юли 2023 до май 2024 г. земната повърхност около вулкана се е повишила с около девет сантиметра, показват данни от спътниците Sentinel-1 и технологията InSAR, използвани от Испанския национален изследователски съвет (IPNA). Анализът сочи, че източникът на налягането е на дълбочина между 490 и 630 метра, където газове се натрупват в хидротермалната система на вулкана – без засега да има признаци за нова магма.

Експертите предупреждават, че основната опасност идва не от лава, а от фреатични експлозии – внезапни изригвания на пара, предизвикани от изпаряване на подземни течности. Подобни експлозии могат да се случат внезапно и без предупреждение, като застрашат околността.

Град Хаш, разположен на около 50 километра от Тефтан, вече усеща последствията – местни жители съобщават, че понякога във въздуха се усеща миризма на сяра.

„Налягането трябва да намери изход – мирен или насилствен. Целта ни не е да всяваме паника, а да подчертаем, че вулканът изисква внимание,“ коментира Пабло Дж. Гонзалес, ръководител на изследването, публикувано в списание Geophysical Research Letters.



Учените настояват Иран да изгради мрежа за мониторинг с сеизмометри, GPS станции и газови сензори, тъй като в момента няма наземни инструменти за наблюдение на Тефтан. Засега сателитните данни остават единственият начин за следене на активността на вулкана, който може да се окаже на прага на ново пробуждане.



