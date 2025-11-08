Сателити засичат събуждане на вулкан в Иран

Вулканът Тефтан в югоизточен Иран, дълго смятан за спящ, отново показва признаци на активност, алармират учени. Нови сателитни наблюдения разкриват, че под върха му се натрупва налягане – сигнал за възможно събуждане на подземната система, съобщава порталът Earth.com.
- Реклама -
От юли 2023 до май 2024 г. земната повърхност около вулкана се е повишила с около девет сантиметра, показват данни от спътниците Sentinel-1 и технологията InSAR, използвани от Испанския национален изследователски съвет (IPNA). Анализът сочи, че източникът на налягането е на дълбочина между 490 и 630 метра, където газове се натрупват в хидротермалната система на вулкана – без засега да има признаци за нова магма.
Експертите предупреждават, че основната опасност идва не от лава, а от фреатични експлозии – внезапни изригвания на пара, предизвикани от изпаряване на подземни течности. Подобни експлозии могат да се случат внезапно и без предупреждение, като застрашат околността.
Град Хаш, разположен на около 50 километра от Тефтан, вече усеща последствията – местни жители съобщават, че понякога във въздуха се усеща миризма на сяра.
Учените настояват Иран да изгради мрежа за мониторинг с сеизмометри, GPS станции и газови сензори, тъй като в момента няма наземни инструменти за наблюдение на Тефтан. Засега сателитните данни остават единственият начин за следене на активността на вулкана, който може да се окаже на прага на ново пробуждане.
Вулканът Тефтан в югоизточен Иран, дълго смятан за спящ, отново показва признаци на активност, алармират учени. Нови сателитни наблюдения разкриват, че под върха му се натрупва налягане – сигнал за възможно събуждане на подземната система, съобщава порталът Earth.com.
- Реклама -
От юли 2023 до май 2024 г. земната повърхност около вулкана се е повишила с около девет сантиметра, показват данни от спътниците Sentinel-1 и технологията InSAR, използвани от Испанския национален изследователски съвет (IPNA). Анализът сочи, че източникът на налягането е на дълбочина между 490 и 630 метра, където газове се натрупват в хидротермалната система на вулкана – без засега да има признаци за нова магма.
Експертите предупреждават, че основната опасност идва не от лава, а от фреатични експлозии – внезапни изригвания на пара, предизвикани от изпаряване на подземни течности. Подобни експлозии могат да се случат внезапно и без предупреждение, като застрашат околността.
Град Хаш, разположен на около 50 километра от Тефтан, вече усеща последствията – местни жители съобщават, че понякога във въздуха се усеща миризма на сяра.
Учените настояват Иран да изгради мрежа за мониторинг с сеизмометри, GPS станции и газови сензори, тъй като в момента няма наземни инструменти за наблюдение на Тефтан. Засега сателитните данни остават единственият начин за следене на активността на вулкана, който може да се окаже на прага на ново пробуждане.