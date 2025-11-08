Шестима загинаха при пожар в склад за парфюми в Турция

Тежък пожар в склад за парфюми в северозападна Турция отне живота на шестима души и рани още един, съобщиха властите.

Инцидентът е станал в ранните часове на събота в индустриалния град Диловаси, разположен на около 70 километра от Истанбул. Пламъците бързо обхванали сградата, а два етажа от склада били напълно унищожени, показват кадри на турския телевизионен канал NTV.

„Шестима наши граждани за съжаление загубиха живота си. Един човек в момента е хоспитализиран,“ заяви областният управител Илхами Акташ пред TRT Haber.



Пожарът е бил овладян от пожарникари, спасителни екипи и общински служители, но причините за възникването му все още се изясняват.

Диловаси е известен като индустриален център, където се намират множество фабрики и складове, което поражда опасения за безопасността на подобни обекти в региона.