Шестима загинаха при пожар в склад за парфюми в Турция

Тежък пожар в склад за парфюми в северозападна Турция отне живота на шестима души и рани още един, съобщиха властите.
- Реклама -
Инцидентът е станал в ранните часове на събота в индустриалния град Диловаси, разположен на около 70 километра от Истанбул. Пламъците бързо обхванали сградата, а два етажа от склада били напълно унищожени, показват кадри на турския телевизионен канал NTV.
Пожарът е бил овладян от пожарникари, спасителни екипи и общински служители, но причините за възникването му все още се изясняват.
Диловаси е известен като индустриален център, където се намират множество фабрики и складове, което поражда опасения за безопасността на подобни обекти в региона.
Тежък пожар в склад за парфюми в северозападна Турция отне живота на шестима души и рани още един, съобщиха властите.
- Реклама -
Инцидентът е станал в ранните часове на събота в индустриалния град Диловаси, разположен на около 70 километра от Истанбул. Пламъците бързо обхванали сградата, а два етажа от склада били напълно унищожени, показват кадри на турския телевизионен канал NTV.
Пожарът е бил овладян от пожарникари, спасителни екипи и общински служители, но причините за възникването му все още се изясняват.
Диловаси е известен като индустриален център, където се намират множество фабрики и складове, което поражда опасения за безопасността на подобни обекти в региона.