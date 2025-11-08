НА ЖИВО
          Крими

          Шестима загинаха при пожар в склад за парфюми в Турция

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Тежък пожар в склад за парфюми в северозападна Турция отне живота на шестима души и рани още един, съобщиха властите.

          Инцидентът е станал в ранните часове на събота в индустриалния град Диловаси, разположен на около 70 километра от Истанбул. Пламъците бързо обхванали сградата, а два етажа от склада били напълно унищожени, показват кадри на турския телевизионен канал NTV.

          „Шестима наши граждани за съжаление загубиха живота си. Един човек в момента е хоспитализиран,“ заяви областният управител Илхами Акташ пред TRT Haber.

          Пожарът е бил овладян от пожарникари, спасителни екипи и общински служители, но причините за възникването му все още се изясняват.

          Диловаси е известен като индустриален център, където се намират множество фабрики и складове, което поражда опасения за безопасността на подобни обекти в региона.

