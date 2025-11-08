НА ЖИВО
          Общество

          Симеон Матев: Изпратихме най-дъждовния октомври от 100 години, буря във Великобритания може да донесе сняг у нас

          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Изминалият месец октомври е бил най-валежният от поне един век насам, като някои метеорологични станции са отчели безпрецедентни количества валежи в историята си. Това заяви климатологът Симеон Матев в ефира на предаването „Утрото на фокус“ по Радио „Фокус“.

          Като пример той посочи станцията в столичния квартал „Младост“, където са измерени 168 литра на квадратен метър, равняващи се на около една четвърт от годишната норма.

          „В тази класация влизат Плевен – със 188 литра на квадратен метър, Велико Търново – с над 250 литра, доста станции в Странджанско – има места, където паднаха над 400-500 мм само за един месец. Това е годишната норма за някои места в Североизточна България“, уточни Матев.

          Според климатолога първоначалните прогнози не са предвиждали подобни аномалии, но метеорологичната обстановка се е променила рязко още в края на септември. „Но още в края на септември метеорологичните карти се разбъркаха. Балканите, Югоизточна Европа и целият континент бяха арена на много значими метеорологични събития с много мощни циклони и антициклони. Над Средиземноморието често властваше област на ниско налягане, която провокира образуването на валежни облаци, които често преминаваха и през Балканите“, обясни той.

          Матев добави, че съвременната метеорология все още няма капацитета да прогнозира с голяма точност събития в толкова дългосрочен план. „Това трудно може да се прогнозира предварително по простата причина, че науката метеорология и тази част от нея, която се занимава с прогнозирането, все още не е достатъчно развита така, че да може да предсказва детайлно какво ще се случи след 15-20 дни“, коментира експертът.

          Освен с валежите, октомври се е отличил и с температури под средните за месеца. „Октомври е бил един от малкото месеци, в които средната температура е била под нормата, особено в планинските райони и Софийско“, допълни Матев.

          По отношение на прогнозата за ноември, климатологът успокои, че до средата на месеца не се очаква съществено застудяване. През следващите дни обаче в цялата страна ще има валежи, по-значителни в Североизточна България и по Черноморието. В началото на идната седмица по-сериозни количества дъжд се очакват в Родопите и Югоизточна България.

          „Температурите в средата на следващата седмица ще бъдат малко по-ниски, но след това отново ще се повишат. В средата на месеца ще настъпи три- до петдневен по-спокоен период с обичайните мъгли за ноември, със слънце в следобедните часове“, прогнозира Симеон Матев.

          Климатологът обърна внимание и на очакваната в началото на следващата седмица „супер буря на века“ над Шотландия и Северна Англия. Той обясни, че при подобни екс-тропически бури скоростта на вятъра надхвърля 180-200 км/час, а за кратко могат да паднат над 100-200 мм дъжд. Според Матев има вероятност това събитие да повлияе и на времето у нас.

          „Много често след такава буря метеорологичните процеси на континента се пренареждат така, че части от тази буря достигат под някаква форма и Средиземноморския регион, където може да се формира т.нар. средиземноморски ураган. Той е с много по-малки размери, но по своята разрушителна мощ не отстъпва – със силни ветрове и с интензивни валежи. Нищо чудно тази „супер буря на века“ да отпуши процеси, които да доведат няколко дни след това до снеговалеж в ниските части на България“, прогнозира Матев.

          Междувременно от Meteo Balkans съобщиха за приближаваща валежна зона от Северна Македония и района на Сандански и Петрич. Очаква се до обяд тя да достигне София, Плевен, Кюстендил, Драгоман и Ихтиман. Прогнозират се валежи от дъжд, а над 1700 метра – от сняг, като на места не са изключени и гръмотевици. Вятърът ще се усили заради преминаващ студен атмосферен фронт.

