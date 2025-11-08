НА ЖИВО
          Слави Трифонов: Депутатите направиха нужното, за да не остане България без гориво

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          „Днес парламентът прие промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Казано на човешки език – днес депутатите в Народното събрание направиха необходимото и правилното, за да не остане България без бензин, дизел и авиационно гориво“.

          Това написа в своя Фейсбук профил лидерът на ИТН Слави Трифонов. 

          „Това се наложи, защото САЩ наложиха санкции срещу двете най-големи руски петролни компании, едната от които е „Лукойл“, която пък е собственик на нефтозавода в Бургас. Той произвежда горивата не само за България, а и за всички балкански държави“

          , каза още той. 

          Енергийната комисия се събра на 30-секундно заседание и прие закона, с който се разширяват правомощията на особения управител и му се дава право да продава активите на компанията.

