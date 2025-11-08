Тежък удар по руския бюджет: Приходите от петрол и газ се сринаха с 27%

Финансовата стабилност на Русия е подложена на сериозен натиск заради комбинация от падащи цени на петрола, силна рубла и нарастващи международни санкции. През октомври приходите от петролни и газови компании в държавната хазна са намалели драстично, достигайки 888,6 милиарда рубли. По данни на руското Министерство на финансите това представлява спад от 27% спрямо същия месец на предходната година.

В абсолютно изражение бюджетът е загубил 322 милиарда рубли в сравнение с октомври 2024 г. Основният двигател на този срив е ключовият данък върху добива на полезни изкопаеми, приходите от който са намалели с 26% на годишна база – от 908,1 милиарда на 671,3 милиарда рубли, съобщава вестник „Сега“.

Негативната тенденция се потвърждава и от данните за първите десет месеца на годината. За този период бюджетът е събрал 7,5 трилиона рубли от петролния и газовия сектор, което е с 2 трилиона рубли по-малко от получените 9,54 трилиона през същия период на миналата година. Обезпокоителен е фактът, че темпът на спад се ускорява: от 14% за периода януари-май, той достига 17% до края на юни, 18% през юли, 20% през август и 21% през октомври.

Според източници на Bloomberg от края на октомври, Кремъл очаква затягането на американските санкции срещу гигантите „Роснефт“ и „ЛУКойл“ да създаде нови предизвикателства пред бюджета. Тези две компании осигуряват половината от износа на страната, възлизащ на 2,2 милиона барела дневно.

Анализаторът от Freedom Finance Global, Владимир Чернов, прогнозира сериозни последици. В коментар за The Moscow Times той изчислява, че „дори ако износът на „Роснефт“ и „ЛУКойл“ намалее с 5-10% и отстъпките за руски петрол бъдат увеличени, това би довело до бюджетни загуби от 120 милиарда рубли на месец“.

Перспективите за подобряване на ситуацията остават мрачни. Цените на руския суров петрол на азиатските пазари продължават да падат след въвеждането на санкциите. В резултат на това редица големи нефтопреработвателни заводи в Индия и Китай са се отказали от руски доставки. По информация на Reuters сред тях са най-големите китайски компании, както и индийските Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals и HPCL-Mittal Energy, което е довело до рязко увеличение на отстъпките.

Агенция Reuters съобщава, че отстъпките за основния руски сорт Urals са достигнали 4 долара за барел – рекордна стойност за последната година. Само през последната седмица отстъпката се е удвоила с два долара.