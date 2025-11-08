НА ЖИВО
          Тежка катастрофа в София: Два трамвая се сблъскаха с микробус край Централна гара

          Снимка: БГНЕС
          Тежък пътен инцидент е станал в центъра на София, съобщават очевидци. Два трамвая са се ударили в микробус, в който са пътували чуждестранни граждани.

          Произшествието е възникнало на кръстовището на булевардите „Мария Луиза“ и „Христо Ботев“, в района на Централна гара.

          Към момента няма официална информация за пострадали лица, но според свидетели пътуващите са силно уплашени от сблъсъка. На мястото на инцидента са изпратени няколко полицейски патрула и екип на пожарната.

