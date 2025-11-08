Торнадо отнесе град в Бразилия 

Торнадо уби най-малко петима души и рани над 400, след като разруши по-голямата част от град в южна Бразилия, съобщиха властите в събота. По-рано в събота бе съобщено за 130 ранени.

- Реклама -

В петък торнадо преобърна коли и повреди домове в Рио Бонито до Игуасу в южния щат Парана, съобщи местната метеорологична служба. Петима души бяха убити, а 432 бяха ранени, съобщи правителството на щата Парана. Двама други са в неизвестност, но броят им може да нарасне.

Ветровете в Рио Бонито до Игуасу, с население 14 000 души, достигнаха между 180 и 250 км/час , съобщи агенцията за екологични технологии и мониторинг на Парана. Служители на Гражданската защита заявиха, че 80% процента от града вече е разрушен. Изображения в социалните медии показват домове, сринати от бурното време.

„Това е военна сцена“, каза Фернандо Шуниг, ръководител на агенцията за Гражданска защита на Парана, пред новинарския канал G1. Той каза, че вероятността от повече жертви е висока, тъй като торнадото е ударило точно в центъра на града. „Когато подобни събития ударят градска зона, щетите са големи. Много смъртоносни са“, каза Шуниг.

Губернаторът на щата Ратиньо Жуниор, заяви в ефира на X, че „силите за сигурност са в готовност, мобилизирани са и наблюдават градовете, засегнати от силните бури“. Според метеорологичните власти е в сила предупреждение за опасни бури за цяла Парана, както и за южните щати Санта Катарина и Рио Гранде до Сул.