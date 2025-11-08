Тръмп даде на Унгария 1 година отсрочка от санкциите срещу „Лукойл“

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предостави едногодишна дерогация на Унгария от новите американски санкции срещу руските петролни компании, включително „Лукойл“. Решението бе обявено след срещата на Тръмп с унгарския премиер Виктор Орбан в Белия дом.

В замяна Будапеща се ангажира да купува американски втечнен природен газ (LNG) на стойност 600 милиона долара годишно, като по този начин засилва енергийните връзки между двете страни.

„Унгария няма излаз на море и зависи изцяло от доставки по тръбопроводи. Разбираме това и искаме да ѝ помогнем да диверсифицира енергията си,“ заяви Доналд Тръмп, подчертавайки, че някои европейски държави продължават да купуват руски енергийни ресурси, въпреки възможността да се откажат от тях.



Орбан потвърди, че страната му търси баланс между енергийната сигурност и политическите ангажименти, и заяви, че е обсъдил с Тръмп и възможни идеи за спиране на войната в Украйна.

Решението на Вашингтон бележи първата официална дерогация от американските санкции срещу „Лукойл“, и според анализатори представлява знак за стратегическо сближаване между Унгария и САЩ в енергийния сектор.