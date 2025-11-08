Тревожна статистика: Близо 50% от мюсюлманите в ЕС са обект на дискриминация

Почти половината от мюсюлманското население в Европейския съюз е преживяло дискриминация, разкрива ново проучване на Европейската агенция за правата на човека. Мюсюлманите, които са втората по големина религиозна група в ЕС, са изправени пред нарастващи предизвикателства, като Германия, Франция и Швеция са сред страните с най-сериозни проблеми.

Данните показват, че през последните пет години почти всеки втори мюсюлманин е бил засегнат от расова дискриминация. Този показател бележи ръст в сравнение с 39% през 2016 г. Най-често предразсъдъците се проявяват на пазара на труда и в жилищния сектор. Като държави с най-високи нива на регистрирана дискриминация са посочени Австрия, Германия и Финландия.

През 2024 г. Европа се е наредила като втория по големина световен център на ислямофобски инциденти. Кампаниите на крайнодесни организации са отговорни за 25% от всички случаи, което ги прави най-големият източник на подобни прояви. Речта на омразата заема около една пета от инцидентите, а над една четвърт от всички регистрирани случаи включват дискриминация, както и словесни и физически нападения.

В Европа се отчитат и по-високи нива на онлайн омраза в сравнение с други региони по света. Франция и Германия са определени като основни „горещи точки“ на ислямофобия поради засилената антиислямска активност. Експертите свързват големия брой инциденти с възхода на крайнодесни политически движения в тези страни, както и в други като Швеция, където антимигрантските настроения често се трансформират в ислямофобия. Въпреки това се отбелязва, че европейските закони за защита от дискриминация продължават да служат като бариера срещу тези тенденции и допринасят за постепенното им ограничаване.