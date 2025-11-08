Wizz Air въвежда Wizz Class: Повече комфорт и свободно място в нискотарифните полети

Нискотарифната авиокомпания Wizz Air обяви навлизането си в премиум сегмента с пускането на нова услуга, наречена Wizz Class. Целта на инициативата е да предложи на пътниците комфорт, доближаващ се до бизнес класата на традиционните превозвачи, но на значително по-ниска цена. Услугата ще бъде стартирана пробно през декември и ще обхваща избрани полети от Лондон, Рим, Варшава, Букурещ и Будапеща.

- Реклама -

Новият премиум билет на Wizz Air е разработен, за да осигури повече лично пространство и удобство. Според информация на „Блумбърг“, цитирана от Darik Business Review, изпълнителният директор на компанията Майкъл Делехант потвърждава, че услугата включва няколко основни предимства. Сред тях са гарантирана свободна средна седалка за повече пространство, приоритетно качване на борда преди останалите пътници и осигурено място за ръчния багаж в отделенията над седалките. Важно е да се отбележи, че билетът Wizz Class не включва безплатни храни или напитки, но от компанията обещават да обявят и допълнителни бонуси при официалното представяне.

Според търговския директор на Wizz Air, Силвия Москера, новата услуга е пряк отговор на нарастващото потребителско търсене за повече комфорт по време на полет. „Решението идва след обратна връзка от нашите бизнес клиенти, които ценят нискотарифното пътуване, но биха платили за допълнителен комфорт“, заяви тя в коментар за вестник „Индипендънт“. Москера добави, че пътниците все по-често търсят повече лично пространство и по-бързо обслужване.

До този момент клиентите на Wizz Air, които са искали повече място, трябваше да закупят втора седалка. Други тарифи като Wizz Plus и Privilege Pass предлагат опции като безплатен избор на място, но Wizz Class ще бъде първата, която добавя към тези предимства и гарантирано по-голямо лично пространство.