НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 08.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИкономика

          Wizz Air въвежда Wizz Class: Повече комфорт и свободно място в нискотарифните полети

          0
          42
          Снимка: Arpingstone / Wikimedia
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Нискотарифната авиокомпания Wizz Air обяви навлизането си в премиум сегмента с пускането на нова услуга, наречена Wizz Class. Целта на инициативата е да предложи на пътниците комфорт, доближаващ се до бизнес класата на традиционните превозвачи, но на значително по-ниска цена. Услугата ще бъде стартирана пробно през декември и ще обхваща избрани полети от Лондон, Рим, Варшава, Букурещ и Будапеща.

          - Реклама -

          Новият премиум билет на Wizz Air е разработен, за да осигури повече лично пространство и удобство. Според информация на „Блумбърг“, цитирана от Darik Business Review, изпълнителният директор на компанията Майкъл Делехант потвърждава, че услугата включва няколко основни предимства. Сред тях са гарантирана свободна средна седалка за повече пространство, приоритетно качване на борда преди останалите пътници и осигурено място за ръчния багаж в отделенията над седалките. Важно е да се отбележи, че билетът Wizz Class не включва безплатни храни или напитки, но от компанията обещават да обявят и допълнителни бонуси при официалното представяне.

          Според търговския директор на Wizz Air, Силвия Москера, новата услуга е пряк отговор на нарастващото потребителско търсене за повече комфорт по време на полет. „Решението идва след обратна връзка от нашите бизнес клиенти, които ценят нискотарифното пътуване, но биха платили за допълнителен комфорт“, заяви тя в коментар за вестник „Индипендънт“. Москера добави, че пътниците все по-често търсят повече лично пространство и по-бързо обслужване.

          До този момент клиентите на Wizz Air, които са искали повече място, трябваше да закупят втора седалка. Други тарифи като Wizz Plus и Privilege Pass предлагат опции като безплатен избор на място, но Wizz Class ще бъде първата, която добавя към тези предимства и гарантирано по-голямо лично пространство.

          Нискотарифната авиокомпания Wizz Air обяви навлизането си в премиум сегмента с пускането на нова услуга, наречена Wizz Class. Целта на инициативата е да предложи на пътниците комфорт, доближаващ се до бизнес класата на традиционните превозвачи, но на значително по-ниска цена. Услугата ще бъде стартирана пробно през декември и ще обхваща избрани полети от Лондон, Рим, Варшава, Букурещ и Будапеща.

          - Реклама -

          Новият премиум билет на Wizz Air е разработен, за да осигури повече лично пространство и удобство. Според информация на „Блумбърг“, цитирана от Darik Business Review, изпълнителният директор на компанията Майкъл Делехант потвърждава, че услугата включва няколко основни предимства. Сред тях са гарантирана свободна средна седалка за повече пространство, приоритетно качване на борда преди останалите пътници и осигурено място за ръчния багаж в отделенията над седалките. Важно е да се отбележи, че билетът Wizz Class не включва безплатни храни или напитки, но от компанията обещават да обявят и допълнителни бонуси при официалното представяне.

          Според търговския директор на Wizz Air, Силвия Москера, новата услуга е пряк отговор на нарастващото потребителско търсене за повече комфорт по време на полет. „Решението идва след обратна връзка от нашите бизнес клиенти, които ценят нискотарифното пътуване, но биха платили за допълнителен комфорт“, заяви тя в коментар за вестник „Индипендънт“. Москера добави, че пътниците все по-често търсят повече лично пространство и по-бързо обслужване.

          До този момент клиентите на Wizz Air, които са искали повече място, трябваше да закупят втора седалка. Други тарифи като Wizz Plus и Privilege Pass предлагат опции като безплатен избор на място, но Wizz Class ще бъде първата, която добавя към тези предимства и гарантирано по-голямо лично пространство.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Икономичен успех за Локомотив Пловдив над Берое

          Николай Минчев -
          Локомотив Пд се наложи над Берое с минималното 1:0 в мач от 15-ия кръг на Първа лига. Единственият гол в срещата реализира Адриан Кова...
          Общество

          На 68-годишна възраст почина бившият водещ на Top Gear Куентин Уилсън

          Владимир Висоцки -
          Куентин Уилсън, бивш водещ на популярното британско автомобилно предаване Top Gear, почина на 68-годишна възраст след битка с рак на белия дроб. Новината беше съобщена...
          Общество

          Тревожна статистика: Близо 50% от мюсюлманите в ЕС са обект на дискриминация

          Екип Евроком -
          Почти половината от мюсюлманското население в Европейския съюз е преживяло дискриминация, разкрива ново проучване на Европейската агенция за правата на човека. Мюсюлманите, които са...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions