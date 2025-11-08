Желязков: Задача на всяко държавно управление е да изгражда авторитета на българския воин

„Инвестирането в сигурност, в отбрана и в модерни технологии би било самоцелно, ако няма вдъхновение и посвещение на военната професия. Затова задачата на всяко държавно ръководство и управление е да изгражда авторитета на българския воин, атрактивността на военната професия. Най-важната цел е отбраната на Отечеството, по примера на нашите предшественици, които отдадоха живота си за това България да е съединена, горда и независима“.

Това заяви министър-председателят Росен Желязков на тържественото честване на 140-ата годишнина от Сръбско-българската война в Сливница.

Премиерът посочи още важността на българската армия в настоящите трудни и турболентни времена.

В словото си Желязков изтъкна героичния подвиг на предците ни от преди близо век и половина и славните битки при Сливница и Гургулят. „Победата става символ на героизма на Българската армия, на отдадеността и вдъхновението на българските воини, отбеляза още министър-председателят. Премиерът припомни също творбата на патриарха на българската литература Иван Вазов „Новото гробище над Сливница“, което прославя загиналите в борбата воини и показва преклонението на народа ни към техния подвиг.

Днес бе кулминацията в честването на 140-ата годишнина от Сръбско-българската война. Тържествената проверка (заря) се проведе пред монумента „Героите на Сливница“ на площад „Съединение“ в град Сливница. В нея участваха представителни формирования на Националната гвардейска част.

Присъстваха Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев, представители на държавната и местната власт, висши офицери от Въоръжените сили.