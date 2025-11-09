НА ЖИВО
          Акция на ДАНС в „Лукойл“: Проверяват рафинерията в Бургас и офиси на компанията

          Снимка: Facebook
          Служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) извършват проверка в рафинерията на „Лукойл“ в Бургас, както и в офисите на „Лукойл – България“. Новината беше съобщена от Българската национална телевизия.

          Според източници на медията, действията на агенцията са започнали в края на работната седмица. Към момента от ДАНС и от Министерството на икономиката отказват да предоставят коментар по случая.

          Проверката се случва непосредствено след като в петък Народното събрание гласува законови промени, които разширяват правомощията на особения управител, който може да бъде назначен в дружеството. Тези промени все още не са влезли в сила, тъй като предстои да бъдат обнародвани в „Държавен вестник“.

