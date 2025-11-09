Атанасов: Демократичната общност с единен кандидат-президент до Коледа, Борисов и Пеевски управляват задкулисно

Лидерът на „Демократи за силна България“ (ДСБ) ген. Атанас Атанасов обяви, че до Коледа се очаква демократичната общност да подпише споразумение за обща кандидатура за президентските избори, които предстоят догодина. Изявлението беше направено пред журналисти в Сливен, където през уикенда се проведе заседание на Изпълнителния съвет на партията, съобщи БТА.

Ген. Атанасов потвърди, че ДСБ активно се подготвя за следващите редовни избори в страната, които според него ще бъдат именно президентските. „Още през лятото започнахме разговори за обединение на демократичната общност около единна кандидатура. Надяваме се преди Коледа да подпишем споразумение с партньорите от коалицията и гражданския „Форум за демократично действие“, заяви той. Според него страната се нуждае от държавен глава, който е „категоричен демократ, ориентиран към Запада, с авторитет и политически опит“. „Не търсим чисто партиен кандидат, а личност с широк обществен профил, която да обедини демократичната общност“, добави Атанасов.

По време на заседанието е било обсъдено и управлението на страната. Лидерът на ДСБ заяви, че съществува „алтернативен център за вземане на управленски решения“, извън официалния кабинет. Той посочи лидерите на ГЕРБ и ДПС, Бойко Борисов и Делян Пеевски, като хората, които упражняват реалната власт.

„На практика те диктуват всички ключови решения в държавата и системно работят за овладяване на репресивния апарат – службите, МВР и антикорупционната комисия“, каза Атанасов. Той изрази опасения, че тези институции се превръщат в „бухалки срещу опозицията“, което създава сериозни заплахи за демокрацията и националната сигурност. От ДСБ настояват за възстановяване на правомощията на правителството и спиране на задкулисното управление.

Относно проектобюджета, Атанасов предупреди, че финансовата рамка се базира на нереалистични приходи в размер на 4–5 милиарда лева, докато разходната част се увеличава в сектори, податливи на корупция. „Създават се хъбове за кражби, а не за развитие. Ние няма да подкрепим този бюджет, не защото сме опозиция, а защото е вреден“, категоричен бе той. Партията предлага мерки за съкращаване на администрацията и засилване на контрола върху публичните харчове. „Държавата храни номенклатурата, не гражданите“, коментира генералът.

Атанасов засегна и темата за националната сигурност, като посочи войната на Русия в Украйна и недостатъчната реакция на българските институции като най-голям риск. „Има търпимост, дори тихо съдействие на българските служби към руското присъствие у нас“, заяви той. Като пример даде имот край язовир „Искър“, който се използва от руското посолство без документи и в нарушение на санитарната зона. „Този имот е държавен, но руснаците го ползват от десетилетия. Това е рисково място – близо до стената на язовира. И въпреки сигналите ни, държавата бездейства“, каза Атанасов и допълни, че ДСБ ще информира институциите на НАТО за руското влияние в България.

По повод идеята за придобиване на „Лукойл“ от Българския енергиен холдинг (БЕХ), ген. Атанасов коментира, че тя носи сериозни рискове, тъй като „Лукойл“ е частна, чужда собственост.