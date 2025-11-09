НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 09.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Атанасов: Демократичната общност с единен кандидат-президент до Коледа, Борисов и Пеевски управляват задкулисно

          0
          128
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Лидерът на „Демократи за силна България“ (ДСБ) ген. Атанас Атанасов обяви, че до Коледа се очаква демократичната общност да подпише споразумение за обща кандидатура за президентските избори, които предстоят догодина. Изявлението беше направено пред журналисти в Сливен, където през уикенда се проведе заседание на Изпълнителния съвет на партията, съобщи БТА.

          - Реклама -

          Ген. Атанасов потвърди, че ДСБ активно се подготвя за следващите редовни избори в страната, които според него ще бъдат именно президентските. „Още през лятото започнахме разговори за обединение на демократичната общност около единна кандидатура. Надяваме се преди Коледа да подпишем споразумение с партньорите от коалицията и гражданския „Форум за демократично действие“, заяви той. Според него страната се нуждае от държавен глава, който е „категоричен демократ, ориентиран към Запада, с авторитет и политически опит“. „Не търсим чисто партиен кандидат, а личност с широк обществен профил, която да обедини демократичната общност“, добави Атанасов.

          По време на заседанието е било обсъдено и управлението на страната. Лидерът на ДСБ заяви, че съществува „алтернативен център за вземане на управленски решения“, извън официалния кабинет. Той посочи лидерите на ГЕРБ и ДПС, Бойко Борисов и Делян Пеевски, като хората, които упражняват реалната власт.

          „На практика те диктуват всички ключови решения в държавата и системно работят за овладяване на репресивния апарат – службите, МВР и антикорупционната комисия“, каза Атанасов. Той изрази опасения, че тези институции се превръщат в „бухалки срещу опозицията“, което създава сериозни заплахи за демокрацията и националната сигурност. От ДСБ настояват за възстановяване на правомощията на правителството и спиране на задкулисното управление.

          Относно проектобюджета, Атанасов предупреди, че финансовата рамка се базира на нереалистични приходи в размер на 4–5 милиарда лева, докато разходната част се увеличава в сектори, податливи на корупция. „Създават се хъбове за кражби, а не за развитие. Ние няма да подкрепим този бюджет, не защото сме опозиция, а защото е вреден“, категоричен бе той. Партията предлага мерки за съкращаване на администрацията и засилване на контрола върху публичните харчове. „Държавата храни номенклатурата, не гражданите“, коментира генералът.

          Атанасов засегна и темата за националната сигурност, като посочи войната на Русия в Украйна и недостатъчната реакция на българските институции като най-голям риск. „Има търпимост, дори тихо съдействие на българските служби към руското присъствие у нас“, заяви той. Като пример даде имот край язовир „Искър“, който се използва от руското посолство без документи и в нарушение на санитарната зона. „Този имот е държавен, но руснаците го ползват от десетилетия. Това е рисково място – близо до стената на язовира. И въпреки сигналите ни, държавата бездейства“, каза Атанасов и допълни, че ДСБ ще информира институциите на НАТО за руското влияние в България.

          По повод идеята за придобиване на „Лукойл“ от Българския енергиен холдинг (БЕХ), ген. Атанасов коментира, че тя носи сериозни рискове, тъй като „Лукойл“ е частна, чужда собственост.

          Лидерът на „Демократи за силна България“ (ДСБ) ген. Атанас Атанасов обяви, че до Коледа се очаква демократичната общност да подпише споразумение за обща кандидатура за президентските избори, които предстоят догодина. Изявлението беше направено пред журналисти в Сливен, където през уикенда се проведе заседание на Изпълнителния съвет на партията, съобщи БТА.

          - Реклама -

          Ген. Атанасов потвърди, че ДСБ активно се подготвя за следващите редовни избори в страната, които според него ще бъдат именно президентските. „Още през лятото започнахме разговори за обединение на демократичната общност около единна кандидатура. Надяваме се преди Коледа да подпишем споразумение с партньорите от коалицията и гражданския „Форум за демократично действие“, заяви той. Според него страната се нуждае от държавен глава, който е „категоричен демократ, ориентиран към Запада, с авторитет и политически опит“. „Не търсим чисто партиен кандидат, а личност с широк обществен профил, която да обедини демократичната общност“, добави Атанасов.

          По време на заседанието е било обсъдено и управлението на страната. Лидерът на ДСБ заяви, че съществува „алтернативен център за вземане на управленски решения“, извън официалния кабинет. Той посочи лидерите на ГЕРБ и ДПС, Бойко Борисов и Делян Пеевски, като хората, които упражняват реалната власт.

          „На практика те диктуват всички ключови решения в държавата и системно работят за овладяване на репресивния апарат – службите, МВР и антикорупционната комисия“, каза Атанасов. Той изрази опасения, че тези институции се превръщат в „бухалки срещу опозицията“, което създава сериозни заплахи за демокрацията и националната сигурност. От ДСБ настояват за възстановяване на правомощията на правителството и спиране на задкулисното управление.

          Относно проектобюджета, Атанасов предупреди, че финансовата рамка се базира на нереалистични приходи в размер на 4–5 милиарда лева, докато разходната част се увеличава в сектори, податливи на корупция. „Създават се хъбове за кражби, а не за развитие. Ние няма да подкрепим този бюджет, не защото сме опозиция, а защото е вреден“, категоричен бе той. Партията предлага мерки за съкращаване на администрацията и засилване на контрола върху публичните харчове. „Държавата храни номенклатурата, не гражданите“, коментира генералът.

          Атанасов засегна и темата за националната сигурност, като посочи войната на Русия в Украйна и недостатъчната реакция на българските институции като най-голям риск. „Има търпимост, дори тихо съдействие на българските служби към руското присъствие у нас“, заяви той. Като пример даде имот край язовир „Искър“, който се използва от руското посолство без документи и в нарушение на санитарната зона. „Този имот е държавен, но руснаците го ползват от десетилетия. Това е рисково място – близо до стената на язовира. И въпреки сигналите ни, държавата бездейства“, каза Атанасов и допълни, че ДСБ ще информира институциите на НАТО за руското влияние в България.

          По повод идеята за придобиване на „Лукойл“ от Българския енергиен холдинг (БЕХ), ген. Атанасов коментира, че тя носи сериозни рискове, тъй като „Лукойл“ е частна, чужда собственост.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Експерт: Как да се предпазим от измами и злоупотреби при въвеждането на еврото

          Екип Евроком -
          Потребителите трябва да бъдат особено внимателни при плащания след 1 януари 2026 г., тъй като на касовите бележки общата сума ще се изписва първо...
          Инциденти

          Откриха 20-годишното момиче на Витоша, причините за изчезването са „изключително лични“

          Екип Евроком -
          Причините, поради които 20-годишно момиче прекара два дни в неизвестност на Витоша, са „изключително лични“. Това заяви пред журналисти Кристиан Тонев, началник на Четвърто...
          Общество

          Прогноза на НИМХ за понеделник: Валежи в цялата страна и жълт код за интензивен дъжд

          Екип Евроком -
          През следващото денонощие се очаква предимно облачно време в цяла България. Валежи от дъжд ще започнат през нощта в западната половина на страната, като...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions