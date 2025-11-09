НА ЖИВО
          Атлетико (Мадрид) без проблеми срещу слабак

          По-рано днес Севиля и Жирона постигнаха минимални победи с 1:0 - съответно срещу Осасуна и Алавес

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Атлетико (Мадрид) надви Леванте с 3:1 в среща от 12-ия кръг и постигна четвърта поредна победа във футболното първенство на Испания.

          След успеха възпитаниците на Диего Симеоне да се изравниха по точки с втория Барселона (по 25), но каталунците са с мач по-малко. Леванте е на 17-а позиция с 9 точки.

          Срещата започна с автогол на Адриан де ла Фуенте в 12-ата минута, който даде аванс на домакините. Само девет минути по-късно Мануел Санчес изравни за Леванте с глава след центриране от корнер.

          През втората част Антоан Гризман беше точен на два пъти в 61-ата и в 80-ата минута.

          По-рано днес Севиля и Жирона постигнаха минимални победи с 1:0 – съответно срещу Осасуна и Алавес.

