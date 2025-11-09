НА ЖИВО
          - Реклама -
          Автогол реши дуела между ЦСКА 1948 и Черно море

          Снимка: www.facebook.com/pfc.chernomore.varna
          ЦСКА 1948 допусна болезнена загуба в разрез с шампионските си амбиции през кампанията. Черно море победи с 1:0 при гостуването си от 15-ия кръг на Първа лига. 

          В герой за победителите се превърна лятното попълнение на съперника Егор Пархоменко, който имаше нещастието да си вкара автогол след час игра. 

          По този начин ЦСКА 1948 остава без шампионатна победа у дома срещу Черно море след 6 срещи – 3 ремита и 3 загуби. 

          За „червените“ това е и първа загуба в Бистрица от началото на сезона. „Моряците“ пък се върнаха към успехите след три срещи в Първа лига без победа.

          След този мач – Черно море се изкачи до третото място с 27 точки, колкото има и четвъртият Локомотив Пловдив. ЦСКА 1948 не успя да се възползва от загубата на Левски и да стопи изоставането до лидера Левски.

          - Реклама -

