Без отключване: Google Wallet готви експресни плащания за градски транспорт

Google разработва нова функция за своето приложение Wallet, която ще улесни значително плащанията в обществения транспорт. Функцията, наречена „Express Transit Card“ (Експресна карта за обществен транспорт), ще позволи на потребителите да плащат за пътувания, без да е необходимо да отключват своя смартфон.

Информацията за новата опция, цитирана от Мобил България, е открита в кода на версия 25.43.826060251 на приложението. Когато бъде активирана, тя ще даде възможност на потребителите да изберат конкретна кредитна или дебитна карта, която да се използва по подразбиране ексклузивно за транспортни такси. Тази карта ще бъде независима от основната карта, зададена за стандартни безконтактни плащания.

Към момента Google Wallet вече поддържа разплащания за транспорт в определени региони, като използва запаметени транспортни карти или директно чрез банкови карти с безконтактна функция. Процесът обаче може да бъде тромав за потребители с няколко карти в портфейла, тъй като често се налага ръчно превключване. Това изисква отключване на телефона, стартиране на приложението Wallet и избиране на желаната карта при всяко пътуване.

Новата функция „Express Transit Card“ е създадена да елиминира това неудобство. След като потребителят определи една карта като „експресна“ за транспорт, ще бъде достатъчно просто да доближи телефона си до съвместим терминал, за да плати. Тази операция няма да изисква въвеждане на ПИН код или преминаване през биометрична проверка, което прави процеса бърз и безпроблемен.