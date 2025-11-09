НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 09.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоНаука и ТехнологииИТ

          Без отключване: Google Wallet готви експресни плащания за градски транспорт

          0
          5
          Снимка: @StockSavvyShay / Х
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Google разработва нова функция за своето приложение Wallet, която ще улесни значително плащанията в обществения транспорт. Функцията, наречена „Express Transit Card“ (Експресна карта за обществен транспорт), ще позволи на потребителите да плащат за пътувания, без да е необходимо да отключват своя смартфон.

          - Реклама -

          Информацията за новата опция, цитирана от Мобил България, е открита в кода на версия 25.43.826060251 на приложението. Когато бъде активирана, тя ще даде възможност на потребителите да изберат конкретна кредитна или дебитна карта, която да се използва по подразбиране ексклузивно за транспортни такси. Тази карта ще бъде независима от основната карта, зададена за стандартни безконтактни плащания.

          Към момента Google Wallet вече поддържа разплащания за транспорт в определени региони, като използва запаметени транспортни карти или директно чрез банкови карти с безконтактна функция. Процесът обаче може да бъде тромав за потребители с няколко карти в портфейла, тъй като често се налага ръчно превключване. Това изисква отключване на телефона, стартиране на приложението Wallet и избиране на желаната карта при всяко пътуване.

          Новата функция „Express Transit Card“ е създадена да елиминира това неудобство. След като потребителят определи една карта като „експресна“ за транспорт, ще бъде достатъчно просто да доближи телефона си до съвместим терминал, за да плати. Тази операция няма да изисква въвеждане на ПИН код или преминаване през биометрична проверка, което прави процеса бърз и безпроблемен.

          Google разработва нова функция за своето приложение Wallet, която ще улесни значително плащанията в обществения транспорт. Функцията, наречена „Express Transit Card“ (Експресна карта за обществен транспорт), ще позволи на потребителите да плащат за пътувания, без да е необходимо да отключват своя смартфон.

          - Реклама -

          Информацията за новата опция, цитирана от Мобил България, е открита в кода на версия 25.43.826060251 на приложението. Когато бъде активирана, тя ще даде възможност на потребителите да изберат конкретна кредитна или дебитна карта, която да се използва по подразбиране ексклузивно за транспортни такси. Тази карта ще бъде независима от основната карта, зададена за стандартни безконтактни плащания.

          Към момента Google Wallet вече поддържа разплащания за транспорт в определени региони, като използва запаметени транспортни карти или директно чрез банкови карти с безконтактна функция. Процесът обаче може да бъде тромав за потребители с няколко карти в портфейла, тъй като често се налага ръчно превключване. Това изисква отключване на телефона, стартиране на приложението Wallet и избиране на желаната карта при всяко пътуване.

          Новата функция „Express Transit Card“ е създадена да елиминира това неудобство. След като потребителят определи една карта като „експресна“ за транспорт, ще бъде достатъчно просто да доближи телефона си до съвместим терминал, за да плати. Тази операция няма да изисква въвеждане на ПИН код или преминаване през биометрична проверка, което прави процеса бърз и безпроблемен.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          ЦСКА: Дори някои скандални съдийски отсъждания не успяха да спрат устрема на „армейците“

          Николай Минчев -
          От ръководството на ЦСКА излязоха с кратък обзор на вчерашното дерби срещу Левски, спечелено от "червените" с 1:0. В публикацията "армейците" обръщат внимание на...
          Футбол

          Славия изоставаше три минути преди края, но в крайна сметка обърна Монтана

          Николай Минчев -
          Славия записа драматична победа по време на домакинството си от 15-ия кръг на Първа лига. "Белите" победиха Монтана с 2:1 в неделя по обяд....
          Война

          Украйна отвърна на удара: Над 20 000 души без ток в Русия след атаки по енергийни обекти

          Владимир Висоцки -
          Повече от 20 000 души в няколко гранични руски региона останаха без електричество в резултат на украински удари, насочени срещу енергийната инфраструктура, съобщиха местните...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions