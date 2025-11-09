НА ЖИВО
          Бюджет 2026: Ръст на обезщетенията за майчинство и помощите за отопление

          Снимка: БГНЕС
          В актуализирания проектобюджет на държавата за 2026 г. са предвидени по-високи социални плащания, насочени към майките и уязвимите групи. Обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството ще се увеличи от 780 на 900 лева. Същевременно работещите майки ще получават 75% от майчинството, вместо досегашния размер от 50%.

          През предстоящия зимен сезон се разширява и кръгът на хората, които ще получат помощи за отопление. Допълнителни 13 000 души ще бъдат подпомогнати, с което общият им брой ще достигне 338 000. Сред тях са хора с увреждания, самотни пенсионери, безработни, както и самотни родители.

          За майките с малки деца разликата в сумите е от съществено значение. Павела Стефанова от Велико Търново, която отглежда две момченца на възраст под 2 години, споделя за трудностите: „Двете момченца имат година и половина разлика и наистина парите не стигат, особено когато се грижим за две малки деца.“

          Ситуацията е сходна и за Стефка Петрова. Тя посочва, че за две поредни деца държавата отпуска по-малко, отколкото за едно: „780 лева е обезщетението за втората година, но при две поредени деца получаваме само 390 лева. Горe-долe поне 1000 лева ще е добре. И памперсите и хранителните разходи са сериозен разход — един пакет памперси струва около 50 лева.“

          Според данните на териториалното поделение на НОИ във Велико Търново, представени от директора Петя Йорданова, в региона 583 майки получават стандартното обезщетение. Други 189 са се върнали на работа между първата и втората година след раждането на детето си и взимат половината от сумата.

          Очаква се повишението на майчинството и разширяването на обхвата на социалните помощи да облекчи финансово многодетните семейства и работещите майки, които съчетават професионалната си кариера с отглеждането на децата си.

