      неделя, 09.11.25
          Спорт

          Челси отнесе „вълците“ с лекота 

          "Сините" вече са втори във Висшата лига

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Челси спечели с лекота срещу Уулвърхемтпън с 3:0 в мач от 11-ия кръг на Висшата лига. Попаденията за „сините" дойдоха през втората част, като се разписаха Мало Густо, Жоао Педро и Педро Нето.

          Челси събра 20 точки и се изкачи до второто място, докато „вълците“ са последни с 2 спечелени точки.

          В 51-ата минута Гарначо центрира от левия фланг, а Мало Густо се разписа от близко разстояние с глава – 1:0.

          Четвърт час по-късно домакините удариха за втори път. Резервата Естевао опита подаване, получи се рикошет и топката попадна на пътя на Жоао Педро, който не остави шансове на Джонстън – 2:0.

          Челси стигна до трети гол в 73-ата минута. Гарначо този път асистира на Педро Нето, който само от няколко метра нямаше как да пропусне – 3:0.

          - Реклама -

