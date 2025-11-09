ЦСКА: Дори някои скандални съдийски отсъждания не успяха да спрат устрема на „армейците“

От ръководството на ЦСКА излязоха с кратък обзор на вчерашното дерби срещу Левски, спечелено от „червените“ с 1:0. В публикацията „армейците“ обръщат внимание на самата среща, както и на някой от реферските отсъждания.

- Реклама -

Цялата позиция гласи:

„ЦСКА изигра страхотен тактически мач и приземи вечния съперник Левски с успех с 1:0 след феноменално попадение на Джеймс Ето’о! Вечното дерби предложи много страсти и емоции, но въпреки слабото съдийство на Радослав Гидженов, който многократно ощети нашия отбор, в крайна сметка „червените“ наложиха волята си!

Христо Янев заложи на една промяна в стартовия състав в сравнение с последните два двубоя – вместо Илиан Илиев стартира Теодор Иванов, а „червените“ стартираха в постройка 3-5-2.

Първата част протече с много битка по всички точки на терена, като „армейците“ не отстъпваха на агресивата игра на съперника. Голови ситуации на практика липсваха, като съперникът се опитваше да атакува еднообразно с дълги топки към нападателите, които обаче не бяха проблем за нашата отбрана.

Още в началото съдията Радослав Гидженов се огъна под напрежението и показа изключително пресилени жълти картони на Делова и Ето’о, а поне в две ситуации спести официално предупреждения на играчи на Левски.

Към средата на полувремето ЦСКА пое нещата под контрол и започна да намира пространства в половината на противника. Точно преди почивката след заучено положение „армейците“ можеха да открият резултата, след като топката достигна до Делова, който стреля, но Вуцов успя да отрази. Така първата част приключи без попадения.

През второто полувреме ЦСКА наложи волята си с много дух и себераздване. Дори някои скандални съдийски отсъждания не успяха да спрат устрема на „армейците“.

В 52-ата минута Георги Костадинов откровено удари без топка Адриан Лапеня, но Гидженов не събра смелост да изгони футболиста на Левски и показа само няколко жълти картона.

Нерешителността на съдията съвсем изнерви мача, но все пак в действията на ЦСКА личеше много повече желание и креативност. Така се стигна до 76-ата минута, когато Питас нахлу по дясното крило и преодоля хитро Майкон, подаде към Годой, чийто изстрел се отби в тялото на бранител, но топката се насочи към Ето’о, който с кинжален изстрел прободе съперника – 1:0 за ЦСКА!

До края съперникът не успя да създаде нищо смислено пред вратата на Лапоухов, а реферът показа червен картон на Пастор след намеса на системата VAR.

Въпреки невижданото близо 20-минутно продължение „червените“ не се огънаха и абсолютно заслужено триумфираха във Вечното дерби!

Следващият двубой на ЦСКА е на 22 ноември (събота) от 17:00 часа като домакин на Ботев (Пловдив).“