Цветомир Найденов: ЦСКА 1948 в момента трябваше да е с поне 5 точки преднина пред втория

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 – Цветомир Найденов, сподели интересна статистика за първите 14 кръга в Първа лига. Той разкри по колко дузпи са получили отборите от челната четворка и включително отсъдената бройка наказателни удари срещу тях.

Бизнесменът никак не е доволен, че отборът му не е получил нито една дузпа в своя полза, докато тези в обратната посока са четири.

„Попаднах на следната статистика до 15 кръг, която показва много неща в българския футбол :

Левски : 3 дузпи за Левски и 0 дузпи срещу тях.

Лудогорец : 4 дузпи за Лц и 0 дузпи срещу тях

Черно Море : 3 дузпи за ЧМ и 0 дузпи срещу тях

Локо Пд : 2 дузпи за Локо Пд и 3 дузпи срещу тях

И сега, внимание:

ЦСКА 1948 : 0 дузпи за ЦСКА и 4 дузпи срещу тях

Ако имаше еднакъв аршин в съдийството, ЦСКА 1948 в момента щеше да е с поне 5 точки преднина пред втория, който и да е той“, сподели Найденов в социалните мрежи.