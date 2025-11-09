НА ЖИВО
          Цветомир Найденов: ЦСКА 1948 в момента трябваше да е с поне 5 точки преднина пред втория

          Бизнесменът остана недоволен, че до момента не е отсъдена нито една дузпа в полза на неговия отбор

          Снимка: temasport.com
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 – Цветомир Найденов, сподели интересна статистика за първите 14 кръга в Първа лига. Той разкри по колко дузпи са получили отборите от челната четворка и включително отсъдената бройка наказателни удари срещу тях. 

          Бизнесменът никак не е доволен, че отборът му не е получил нито една дузпа в своя полза, докато тези в обратната посока са четири. 

          „Попаднах на следната статистика до 15 кръг, която показва много неща в българския футбол :

          Левски : 3 дузпи за Левски и 0 дузпи срещу тях.

          Лудогорец : 4 дузпи за Лц и 0 дузпи срещу тях

          Черно Море : 3 дузпи за ЧМ и 0 дузпи срещу тях

          Локо Пд : 2 дузпи за Локо Пд и 3 дузпи срещу тях

          И сега, внимание: 

          ЦСКА 1948 : 0 дузпи за ЦСКА и 4 дузпи срещу тях 

          Ако имаше еднакъв аршин в съдийството, ЦСКА 1948 в момента щеше да е с поне 5 точки преднина пред втория, който и да е той“, сподели Найденов в социалните мрежи.

