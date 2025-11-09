Доклад: Китай е световен лидер по патенти за изкуствен интелект и 6G

Китай заема водеща позиция в света по брой патенти в сферата на изкуствения интелект, като държи 60% от общия им брой в глобален мащаб. Страната е на първо място и по заявки за патенти, свързани с 6G технологията, с дял от 40,3%. Данните са от доклад на Китайската академия за изследвания на киберпространството, представен по време на Световната интернет конференция (WIC) в Уджън и цитиран от КМГ.

Според доклада, към юни 2025 г. в Китай има 684 милиона домакинства с фиксиран широколентов достъп. Изградената 5G мрежа разполага с 4,55 милиона базови станции, които обслужват 1,118 милиарда потребители на мобилни телефони. В документа се посочва още, че активните потребители на IPv6 интернет наброяват 834 милиона, което се равнява на 75% от всички интернет потребители в страната.

Прогнозите в документа сочат, че през 2025 г. китайската индустрия за квантови изчисления ще премине прага от 11,56 милиарда юана, отбелязвайки годишен ръст от 30%. Данните към декември 2024 г. също показват, че потребителите, пазаруващи онлайн в Китай, са били 974 милиона души – или 87,9% от всички интернет потребители. С ръст от 7,2% при онлайн продажбите на дребно, страната затвърждава позицията си на най-голям пазар за електронна търговия в света за дванадесета поредна година.

Световната интернет конференция в Уджън, на която беше представен докладът, бе открита на 7 ноември. В тазгодишното издание на форума участват около 1600 души от повече от 130 държави.