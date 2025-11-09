НА ЖИВО
          Експерт: Как да се предпазим от измами и злоупотреби при въвеждането на еврото

          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Потребителите трябва да бъдат особено внимателни при плащания след 1 януари 2026 г., тъй като на касовите бележки общата сума ще се изписва първо в евро, а след това в левове, което е обратно на досегашната практика. Това може да доведе до заблуда, че дължимата сума е почти два пъти по-малка, предупреди Габриела Руменова, основател на онлайн платформата „Ние, потребителите“.

          Тя подчерта, че през целия месец януари 2026 г. и двете валути – лев и евро – ще бъдат законни платежни средства в страната. „Ако търговец откаже да приеме плащане в левове през януари, би било нарушение на закона, тъй като и двете валути ще бъдат законни платежни средства на територията на България.“, коментира Руменова. В такава ситуация тя съветва клиентите първо да опитат да разрешат проблема чрез диалог с търговеца.

          В случай на неуспех, може да се подаде сигнал до контролните органи. „Със сигурност те ще имат дежурни екипи, едва ли ще могат да покрият всички места, но проверки ще бъдат извършени при първа възможност. Идеята обаче е да не се стига до това, а в градивен разговор тези казуси да се решават в движение.“, допълни експертът.

          През целия януари потребителите ще могат да плащат в левове във всички търговски обекти като магазини, заведения и места за настаняване. Изключение ще правят вендинг машините, които ще приемат единствено евро. Габриела Руменова припомни също, че от 1 януари банкоматите ще издават само евробанкноти.

          Плащанията с карта също изискват бдителност. „Когато плащаме с карта, можем да си спестим главоболия около пресмятанията на сумите от лева в евро, ако не си навлечем други. Предоверявайки се на това, че всичко ще бъде пресметнато машинно и няма да има грешки при превалутирането и закръгляването съгласно посочената в закона формула, може да не забележим, ако изчислението не е вярно“, обърна внимание Руменова.

          За да се предпазят от фалшификати, гражданите могат да се запознаят с евробанкнотите и техните защитни елементи на официалните сайтове на БНБ и на Европейската централна банка. Руменова отправи специално предупреждение към по-възрастните и доверчиви хора да не приемат помощ от непознати за обмяна на спестяванията си в брой, тъй като рискуват да станат жертва на измама с фалшиви банкноти или на грабеж.

          В заключение тя обобщи, че към момента най-честите потребителски сигнали са свързани с невярно превалутиране и подвеждащо представяне на цените в двете валути на етикетите.

