Енергийната система на Украйна е на „нула“ след масирани руски атаки

Планирани прекъсвания на електрозахранването с продължителност между 8 и 16 часа ще засегнат почти всички региони на Украйна в неделя. Това съобщи държавният оператор „Укренерго“, след като поредица от масирани руски удари по енергийната инфраструктура свалиха генериращия капацитет на страната до „нула“, информира британският вестник „Гардиън“.
Според украинските власти от петък насам Москва е изстреляла стотици дронове и балистични ракети по енергийни обекти в цялата страна. В резултат на атаките са загинали най-малко седем души, а електроснабдяването, отоплението и водоподаването в множество градове са нарушени.
От енергийната компания „Центрэнерго“ потвърдиха, че производството на електроенергия е спряло напълно, макар и временно. Оттам увериха, че ремонтните екипи работят денонощно, а електрозахранването се пренасочва от резервни източници.
„Врагът нанесе масиран удар с балистични ракети, които са изключително трудни за прехващане. Трудно е да си спомним толкова голям брой директни попадения по енергийни обекти от началото на войната“, коментира украинският енергиен министър Светлана Гринчук.
В нощта срещу 9 ноември руските сили са атакували Украйна с 69 ударни дрона, се посочва в ежедневния доклад на Военновъздушните сили на страната. По предварителни данни към 9:00 ч. сутринта противовъздушната отбрана е успяла да свали или заглуши 34 от тях в северните и източните части на страната. Регистрирани са 32 попадения на дронове в девет обекта, както и падане на отломки на още едно място.
Най-тежко засегнати са Киевска, Днепропетровска, Донецка, Харковска, Полтавска, Черниговска и Сумска област. В тези райони през следващите дни предстоят регулярни прекъсвания на тока по график.
Заместник-министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига съобщи, че руски дронове са поразили две подстанции, които захранват Хмелницката и Ровненската атомни електроцентрали в западната част на страната. Те се намират съответно на 120 и 95 километра от град Луцк.
„Русия съзнателно застрашава ядрената безопасност на Европа. Призоваваме Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да свика спешно заседание на Борда на управителите“, написа Сибига в Telegram.
Киев отправи призив към Китай и Индия, които са големи купувачи на руски петрол, да използват влиянието си и да окажат натиск върху Москва за прекратяване на атаките срещу енергийната мрежа. По данни на компанията „Нафтогаз“, това е деветият мащабен удар срещу газовата инфраструктура от началото на октомври. Според изчисления на Киевското училище по икономика, атаките са спрели половината от добива на природен газ в Украйна.
Енергийни експерти предупреждават, че ако ударите продължат, Киев може да се изправи пред „технологична катастрофа“ в случай, че двете основни отоплителни централи спрат работа за повече от три дни при температури под минус 10°C.
В отговор на руските атаки, Украйна увеличава ударите си по руски петролни рафинерии и складове с цел да наруши износа на горива и да предизвика недостиг в Русия. Руското министерство на отбраната съобщи в неделя сутринта, че за последните 24 часа противовъздушната му отбрана е унищожила 44 украински дрона.