НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 09.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Германия почита 9 ноември с призив за опазване на демокрацията

          0
          15
          Германия
          Германия
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер е домакин на официална церемония днес по случай 9 ноември – дата, наситена с ключови събития от историята на страната. На този ден се отбелязват провъзгласяването на републиката през 1918 г., нацистките погроми срещу евреите от 1938 г. и падането на Берлинската стена през 1989 г., съобщава ДПА.

          - Реклама -

          Събитието се провежда в резиденцията на президента, двореца „Белвю“ в Берлин. Очаква се Щайнмайер да произнесе реч, която ще бъде съсредоточена върху необходимостта от защита на демокрацията в Германия, се посочва в официално съобщение от президентската канцелария.

          От институцията подчертават, че датата 9 ноември „отразява както зората на демокрацията и свободата, така и ужасите на тиранията и антисемитизма“.

          В изявлението се добавя, че осмислянето на „моментите на смелост и човечност, както и на бездната на диктатурата и унищожаването на човешкото достойнство, носи важни уроци за настоящето“.

          Датата 9 ноември има уникално място в колективната памет на Германия. През 1918 г. абдикацията на кайзер Вилхелм II отваря пътя за създаването на република. През 1938 г. нацисткият режим организира национални погроми, които бележат началото на системното изтребление на евреите. През 1989 г. пък падането на Берлинската стена слага край на разделението на Германия и поставя началото на нейното обединение.

          Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер е домакин на официална церемония днес по случай 9 ноември – дата, наситена с ключови събития от историята на страната. На този ден се отбелязват провъзгласяването на републиката през 1918 г., нацистките погроми срещу евреите от 1938 г. и падането на Берлинската стена през 1989 г., съобщава ДПА.

          - Реклама -

          Събитието се провежда в резиденцията на президента, двореца „Белвю“ в Берлин. Очаква се Щайнмайер да произнесе реч, която ще бъде съсредоточена върху необходимостта от защита на демокрацията в Германия, се посочва в официално съобщение от президентската канцелария.

          От институцията подчертават, че датата 9 ноември „отразява както зората на демокрацията и свободата, така и ужасите на тиранията и антисемитизма“.

          В изявлението се добавя, че осмислянето на „моментите на смелост и човечност, както и на бездната на диктатурата и унищожаването на човешкото достойнство, носи важни уроци за настоящето“.

          Датата 9 ноември има уникално място в колективната памет на Германия. През 1918 г. абдикацията на кайзер Вилхелм II отваря пътя за създаването на република. През 1938 г. нацисткият режим организира национални погроми, които бележат началото на системното изтребление на евреите. През 1989 г. пък падането на Берлинската стена слага край на разделението на Германия и поставя началото на нейното обединение.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Италия повежда глобална битка с наркотиците с фокус върху Балканите, Азия и Африка

          Екип Евроком -
          В Рим се състоя Седмата национална конференция, посветена на зависимостите, с основен акцент върху пристрастяването към наркотици и техния трафик. Италианският президент Серджо Матарела...
          Икономика

          Мащабен протест в Лисабон: Десетки хиляди поискаха минимална заплата от 1050 евро

          Владимир Висоцки -
          Десетки хиляди португалци излязоха по улиците на Лисабон в събота в знак на протест срещу пакет от трудови реформи, предложен от правителството на премиера...
          Общество

          На 68-годишна възраст почина бившият водещ на Top Gear Куентин Уилсън

          Владимир Висоцки -
          Куентин Уилсън, бивш водещ на популярното британско автомобилно предаване Top Gear, почина на 68-годишна възраст след битка с рак на белия дроб. Новината беше съобщена...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions