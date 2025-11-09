Германия почита 9 ноември с призив за опазване на демокрацията

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер е домакин на официална церемония днес по случай 9 ноември – дата, наситена с ключови събития от историята на страната. На този ден се отбелязват провъзгласяването на републиката през 1918 г., нацистките погроми срещу евреите от 1938 г. и падането на Берлинската стена през 1989 г., съобщава ДПА.

- Реклама -

Събитието се провежда в резиденцията на президента, двореца „Белвю“ в Берлин. Очаква се Щайнмайер да произнесе реч, която ще бъде съсредоточена върху необходимостта от защита на демокрацията в Германия, се посочва в официално съобщение от президентската канцелария.

От институцията подчертават, че датата 9 ноември „отразява както зората на демокрацията и свободата, така и ужасите на тиранията и антисемитизма“.

В изявлението се добавя, че осмислянето на „моментите на смелост и човечност, както и на бездната на диктатурата и унищожаването на човешкото достойнство, носи важни уроци за настоящето“.

Датата 9 ноември има уникално място в колективната памет на Германия. През 1918 г. абдикацията на кайзер Вилхелм II отваря пътя за създаването на република. През 1938 г. нацисткият режим организира национални погроми, които бележат началото на системното изтребление на евреите. През 1989 г. пък падането на Берлинската стена слага край на разделението на Германия и поставя началото на нейното обединение.