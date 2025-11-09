НА ЖИВО
          Италия повежда глобална битка с наркотиците с фокус върху Балканите, Азия и Африка

          Източник: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          В Рим се състоя Седмата национална конференция, посветена на зависимостите, с основен акцент върху пристрастяването към наркотици и техния трафик. Италианският президент Серджо Матарела определи усилията в тази посока като ключови, заявявайки, че „ангажиментът за борба с наркотиците е „фронт за свобода“.

          Министърът на външните работи Антонио Таяни подчерта, че опитът на страната в противодействието на наркотрафика и зависимостите „е модел, признат в целия свят“. В тази връзка той обяви намерението на правителството да разшири своите програми извън пределите на страната. „Италия ще разшири програмите си на Балканите, в Югоизточна Азия, а в бъдеще и в Африка на юг от Сахара“, заяви Таяни.

          Той допълни, че „борбата със зависимостта не е само национален проблем и ангажиментът е глобален“, като тя трябва да бъде неразделна част от международната политика. Външният министър обърна специално внимание и на значимостта на общностите, които подпомагат възстановяването на зависими.

          Чрез видеопослание към форума се обърна и Папа Лъв XIV, който каза: „Увеличаването на пазара и консумацията на наркотици, прибягването до лесни пари чрез слот машини, пристрастяването към интернет, което включва и вредно съдържание, показват, че живеем в свят, лишен от надежда, където липсват енергични човешки и духовни предложения“. Според папата младите хора не успяват да разграничат доброто от злото и са загубили чувство за морални граници.

