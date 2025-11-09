НА ЖИВО
      неделя, 09.11.25
          Карлос Алкарас започна очаквано добре на финалния АТП в Торино

          Снимка: БГНЕС
          Карлос Алкарас стартира с убедителна победа на АТП финалите в Торино. Той спечели в неделя срещу Алекс де Минор със 7:6 (5), 6:2 след около два часа игра. 

          Първият пробив бе в четвъртия гейм и бе за Алкарас на нула. Де Минор върна пробива за 4:3, с което вкара сета в тайбрек. В него австралиецът водеше с 5:3, но испанецът го обърна до 7:5. 

          Втората част започна с бърза размяна на пробиви, след като Алкарас реализира два, за да поведе с 2:1. След това талантът затвърди и втория, а до успеха се приближи след нов успех при 4:1. Де Минор имаше точка за брейк в следващия гейм, но не я реализира и не затрудни испанеца до края на мача. 

          В група „А“ на турнира са още Тейлър Фриц и Лоренцо Музети.

