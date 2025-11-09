Китайски учени разработват лекарство от гроздови семки с обещание за живот до 120 години

Изследователи от Китай обявиха разработването на медикамент, базиран на екстракт от гроздови семки, който според тях може да удължи човешкия живот до 100 и повече години, съобщава The New York Times. Доскоро проучванията за дълголетие в страната бяха смятани за псевдонаука, но днес те са се превърнали в държавно подкрепен приоритет и бързоразвиващ се пазар.

„В миналото само богатите американци говореха за дълголетие. Сега богатите китайци се присъединяват към тенденцията“, коментира Ган Ю, съосновател на биотехнологична фирма.

Компанията зад разработката е стартъпът Lonvi Biosciences от Шънджън. Нейният главен технологичен директор, Лю Цинхуа, е още по-голям оптимист, заявявайки, че „да живееш до 150 години е абсолютно постижимо“. Специалистите на Lonvi са открили, че съединения в екстракта от гроздови семки удължават живота на лабораторни мишки, като селективно унищожават стареещите им клетки и защитават здравите. В резултат на терапията, третираните мишки са живели с 9.4% по-дълго през целия си жизнен цикъл и с 64.2% по-дълго след началото на експерименталното лечение.

Гроздовите семки са познати отдавна като здравословна храна както на Запад, така и в традиционната китайска медицина. От Lonvi обаче твърдят, че са успели да изолират специфични молекули, които „убиват зомби клетки“. Тези т.нар. „зомби клетки“ са стареещи клетки, които спират да се делят, но не умират и увреждат околните здрави тъкани.

„Това не е просто още едно хапче. Това е Свещеният Граал“, добавя Юп Чжо – Зико, главен изпълнителен директор на компанията. От Lonvi вярват, че техните хапчета, в комбинация със здравословен начин на живот и добри медицински грижи, могат да помогнат на хората да достигнат възраст между 100 и 120 години.

Въпреки че китайските хапчета „изглеждат обещаващи“, те все още трябва да преминат през мащабни клинични изпитвания. Научна статия за експерименталния препарат, публикувана в списанието Nature Metabolism през 2021 г., бе определена като революционна. По-късно обаче изданието публикува редакторска бележка, която предупреждава за „грешки в данните“, без да оттегля самата статия. Последвали проучвания, включително едно проведено в Япония, са потвърдили първоначалните твърдения.

През 2024 г. средната продължителност на живота в Китай достигна 79 години, което е с пет години над средната за света. Темата за удължаване на живота придоби популярност и след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), където според съобщения руският президент Владимир Путин и китайският лидер Си Дзинпин са обсъждали трансплантация на органи и радикални технологии за дълголетие.