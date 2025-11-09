Ландо Норис крачи все по-уверено към първата си титла във Формула 1

Голямата награда от Гран При на Бразилия отиде в ръцете на Ландо Норис. Лидерът в световния шампионат спечели без проблем състезание номер 21 от сезона. По този начин британецът увеличи преднината си в генералното класиране. На подиума се качиха още Кими Антонели и Макс Верстапен.

Пилотът на Макларън потегли от полпозишън и успя да постигнe седмата си победа през сезона и втора поредна след тази в Мексико. Втори на повече от 10 секунди изоставане остана Кими Антонели. Най-голями впечатление по време на надпреварата направи световният пампион Макс Верстапен. Той потегли от едва 19-то място, но с майсторски каране съумя да стигне до призовата тройка.

Четвърти завърши вторият пилот на Мерцедес Джордж Ръсел, който трябваше да се отбранява във финалните турове от Пиастри, който в крайна сметка остана пети. Шести стана пилотът на Хаас Оливър Беарман, а седми след дълъг стинт от над 50 обиколки със средно твърдите сликове стигна Лиам Лоусън с Рейсинг Булс. Зад новозеландеца зоната на точките допълниха още Исак Хаджар, Нико Хюлкенберг и Пиер Гасли.

Най-голямото разочарование остана за двамата пилоти на Ферари Шарл Леклер и Люис Хамилтън, който отпаднаха, поради повреди.

В генералното класиране след втората си поредна победа Ландо Норис регистрира аванс от 24 точки пред Пиастри три кръга преди края на сезона. Трети с пасив от 49 пункта се движи Макс Верстапен. При конструкторите Мерцедес увелити преднината си пред Ред Бул на 32 точки.

Сезон 2025 във Формула 1 продължава след две седмици, когато ще се проведе Гран При на Лас Вегас.