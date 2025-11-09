Лавров: Готов съм за среща с Рубио, Кремъл отрича слухове за отслабени позиции

Руският външен министър Сергей Лавров изрази готовност да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, но подчерта, че за постигането на мир в Украйна е необходимо да се вземат предвид интересите на Русия. Това съобщи Ройтерс на фона на спекулации за политическото бъдеще на дипломата.

Слуховете, че Лавров е изпаднал в немилост, се засилиха, след като 76-годишният министър, който ръководи руската дипломация повече от 20 години, не присъства на заседание на Съвета за сигурност на Русия в сряда. Още в петък обаче Кремъл отхвърли твърденията, че президентът Владимир Путин е загубил доверие в него след замразяването на плановете за среща на върха с американския президент Доналд Тръмп миналия месец.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че подобни предположения „не отговарят на реалността“ и увери, че Лавров остава съсредоточен върху задълженията си като външен министър.

В същия дух се изказа и говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, която определи информацията за „разклатения стол“ на Лавров като „фантастична история“. „Според мен е достойна за произведенията на Агата Кристи. Ако тази статия беше публикувана по нейно време – имам предвид по времето на Агата Кристи – според мен щеше да е извинение да напише още един детективски роман, наречен „Чисто английска статия“, коментира тя.

Според Ройтерс Вашингтон е отменил планираната нова среща на върха, след като ведомството на Лавров е изпратило съобщение, че Москва не е готова на отстъпки по отношение на исканията си за Украйна. Британският вестник „Файненшъл таймс“ пък цитира източник, според когото именно разговор на Лавров с Рубио е отблъснал Вашингтон.

Самият Лавров коментира пред държавната информационна агенция РИА необходимостта от диалог. „Държавният секретар Марко Рубио и аз разбираме необходимостта от редовна комуникация“, заяви той. „Това е важно за обсъждането на украинския въпрос и за насърчаване на двустранния дневен ред. Ето защо комуникираме по телефона и сме готови да провеждаме лични срещи, когато е необходимо“, допълни руският външен министър.