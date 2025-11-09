НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 09.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Лавров: Готов съм за среща с Рубио, Кремъл отрича слухове за отслабени позиции

          0
          43
          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Руският външен министър Сергей Лавров изрази готовност да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, но подчерта, че за постигането на мир в Украйна е необходимо да се вземат предвид интересите на Русия. Това съобщи Ройтерс на фона на спекулации за политическото бъдеще на дипломата.

          - Реклама -

          Слуховете, че Лавров е изпаднал в немилост, се засилиха, след като 76-годишният министър, който ръководи руската дипломация повече от 20 години, не присъства на заседание на Съвета за сигурност на Русия в сряда. Още в петък обаче Кремъл отхвърли твърденията, че президентът Владимир Путин е загубил доверие в него след замразяването на плановете за среща на върха с американския президент Доналд Тръмп миналия месец.

          Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че подобни предположения „не отговарят на реалността“ и увери, че Лавров остава съсредоточен върху задълженията си като външен министър.

          В същия дух се изказа и говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, която определи информацията за „разклатения стол“ на Лавров като „фантастична история“. „Според мен е достойна за произведенията на Агата Кристи. Ако тази статия беше публикувана по нейно време – имам предвид по времето на Агата Кристи – според мен щеше да е извинение да напише още един детективски роман, наречен „Чисто английска статия“, коментира тя.

          Според Ройтерс Вашингтон е отменил планираната нова среща на върха, след като ведомството на Лавров е изпратило съобщение, че Москва не е готова на отстъпки по отношение на исканията си за Украйна. Британският вестник „Файненшъл таймс“ пък цитира източник, според когото именно разговор на Лавров с Рубио е отблъснал Вашингтон.

          Самият Лавров коментира пред държавната информационна агенция РИА необходимостта от диалог. „Държавният секретар Марко Рубио и аз разбираме необходимостта от редовна комуникация“, заяви той. „Това е важно за обсъждането на украинския въпрос и за насърчаване на двустранния дневен ред. Ето защо комуникираме по телефона и сме готови да провеждаме лични срещи, когато е необходимо“, допълни руският външен министър.

          Руският външен министър Сергей Лавров изрази готовност да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, но подчерта, че за постигането на мир в Украйна е необходимо да се вземат предвид интересите на Русия. Това съобщи Ройтерс на фона на спекулации за политическото бъдеще на дипломата.

          - Реклама -

          Слуховете, че Лавров е изпаднал в немилост, се засилиха, след като 76-годишният министър, който ръководи руската дипломация повече от 20 години, не присъства на заседание на Съвета за сигурност на Русия в сряда. Още в петък обаче Кремъл отхвърли твърденията, че президентът Владимир Путин е загубил доверие в него след замразяването на плановете за среща на върха с американския президент Доналд Тръмп миналия месец.

          Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че подобни предположения „не отговарят на реалността“ и увери, че Лавров остава съсредоточен върху задълженията си като външен министър.

          В същия дух се изказа и говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, която определи информацията за „разклатения стол“ на Лавров като „фантастична история“. „Според мен е достойна за произведенията на Агата Кристи. Ако тази статия беше публикувана по нейно време – имам предвид по времето на Агата Кристи – според мен щеше да е извинение да напише още един детективски роман, наречен „Чисто английска статия“, коментира тя.

          Според Ройтерс Вашингтон е отменил планираната нова среща на върха, след като ведомството на Лавров е изпратило съобщение, че Москва не е готова на отстъпки по отношение на исканията си за Украйна. Британският вестник „Файненшъл таймс“ пък цитира източник, според когото именно разговор на Лавров с Рубио е отблъснал Вашингтон.

          Самият Лавров коментира пред държавната информационна агенция РИА необходимостта от диалог. „Държавният секретар Марко Рубио и аз разбираме необходимостта от редовна комуникация“, заяви той. „Това е важно за обсъждането на украинския въпрос и за насърчаване на двустранния дневен ред. Ето защо комуникираме по телефона и сме готови да провеждаме лични срещи, когато е необходимо“, допълни руският външен министър.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украйна отвърна на удара: Над 20 000 души без ток в Русия след атаки по енергийни обекти

          Владимир Висоцки -
          Повече от 20 000 души в няколко гранични руски региона останаха без електричество в резултат на украински удари, насочени срещу енергийната инфраструктура, съобщиха местните...
          Политика

          Напрежение между Белград и Москва: Вучич отвърна на Захарова за обвинения в двуличие

          Владимир Висоцки -
          Президентът на Сърбия Александър Вучич и говорителят на руското външно министерство Мария Захарова влязоха в задочен спор заради коментари за евентуална продажба на сръбски...
          Икономика

          Знаков ход: Китай временно отменя забраната за износ на стратегически метали към САЩ

          Екип Евроком -
          Китай обяви на 9 ноември, че преустановява забраната за износ на галий, антимон и германий към Съединените щати, ход, който се разглежда като пореден...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions