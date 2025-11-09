Левски: Благодарим ви за подкрепата и обещаваме – Футболът ще победи

Часове след загубеното Вечно дерби с 0:1 от ЦСКА – ръководството на Левски използва социалните мрежи, за да се извинят на феновете си за неприятния развой на събитията.

„Заедно в победите. Още по-сплотени в загубите. Това отличава “Левски” от всички останали тимчета разни. Благодарим ви за подкрепата и обещаваме – Футболът ще победи“, написаха от „Герена“ в социалните мрежи.

Припомнняме ви, че Джеймс Ето’о вкара единственото попадение в двубоя на Националния стадион „Васил Левски“ в събота. Претенциите на левскарите са, че почти не се е играло футбол в това дерби. Играта беше много накъсвана заради различни спирания на играта и многото нарушения на мокрия терен.