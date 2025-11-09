НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 09.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Манчестър Сити разби Ливърпул на парчета и продължава да гони Арсенал

          Точни за победителите бяха Ерлинг Холанд, Нико Гонсалес и Жереми Доку

          0
          4
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Манчестър Сити разби Ливърпул в първото дерби между големите съперници през сезона. „Гражданите“ взеха домакинството си у дома с 3:0 в битката от 11-тия кръг на Първа лига. 

          - Реклама -

          До голяма степен възпитаниците на Хосеп Гуардиола си свършиха работата до почивката при преднина от 2:0. Ерлинг Холанд откри след половин час игра, а Нико Гонсалес удвои преднината в добавеното време. 

          Преднината можеше да е още по-убедителна през първото полувреме, но 13-тата минута се превърна във фатална за Холанд. Точно тогава той пропиля дузпа и изтърва още тогава да открие резултата. 

          След почивката Жереми Доку окончателно сложи край на спора с попадението си от 6-та минут‘.  

          За последно на 1-ви април 2023 г. Сити победи Ливърпул и то отново с три гола разлика, но тогава с 4:1 у дома. 

          По този начин мърсисайдци остават едва осми с 18 точки, а Сити е с 22 точки на второто място. Лидер остава Арсенал с 26 точки. 

          След паузата за националните отбори Ливърпул е домакин на Нотингам Форест, а Сити гостува на Нюкасъл.

          Манчестър Сити разби Ливърпул в първото дерби между големите съперници през сезона. „Гражданите“ взеха домакинството си у дома с 3:0 в битката от 11-тия кръг на Първа лига. 

          - Реклама -

          До голяма степен възпитаниците на Хосеп Гуардиола си свършиха работата до почивката при преднина от 2:0. Ерлинг Холанд откри след половин час игра, а Нико Гонсалес удвои преднината в добавеното време. 

          Преднината можеше да е още по-убедителна през първото полувреме, но 13-тата минута се превърна във фатална за Холанд. Точно тогава той пропиля дузпа и изтърва още тогава да открие резултата. 

          След почивката Жереми Доку окончателно сложи край на спора с попадението си от 6-та минут‘.  

          За последно на 1-ви април 2023 г. Сити победи Ливърпул и то отново с три гола разлика, но тогава с 4:1 у дома. 

          По този начин мърсисайдци остават едва осми с 18 точки, а Сити е с 22 точки на второто място. Лидер остава Арсенал с 26 точки. 

          След паузата за националните отбори Ливърпул е домакин на Нотингам Форест, а Сити гостува на Нюкасъл.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Карлос Алкарас започна очаквано добре на финалния АТП в Торино

          Николай Минчев -
          Карлос Алкарас стартира с убедителна победа на АТП финалите в Торино. Той спечели в неделя срещу Алекс де Минор със 7:6 (5), 6:2 след...
          Футбол

          Реал Мадрид направи услуга на Барселона, подхлъзвайки се срещу Райо Валекано

          Николай Минчев -
          Реал Мадрид не успя да се справи при гостуването на градския съперник Райо Валекано. Двубоят от 12-тия кръг на Ла Лига между отборите завърши...
          Култура

          Почина световноизвестната оперна прима Стефка Евстатиева

          Владимир Висоцки -
          На 9 ноември 2025 г., след кратко боледуване, почина световноизвестната оперна певица Стефка Евстатиева. Тъжната новина бе съобщена за БТА от Станислав Почекански, председател...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions