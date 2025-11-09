Манчестър Сити разби Ливърпул на парчета и продължава да гони Арсенал

Манчестър Сити разби Ливърпул в първото дерби между големите съперници през сезона. „Гражданите“ взеха домакинството си у дома с 3:0 в битката от 11-тия кръг на Първа лига.

До голяма степен възпитаниците на Хосеп Гуардиола си свършиха работата до почивката при преднина от 2:0. Ерлинг Холанд откри след половин час игра, а Нико Гонсалес удвои преднината в добавеното време.

Преднината можеше да е още по-убедителна през първото полувреме, но 13-тата минута се превърна във фатална за Холанд. Точно тогава той пропиля дузпа и изтърва още тогава да открие резултата.

След почивката Жереми Доку окончателно сложи край на спора с попадението си от 6-та минут‘.

За последно на 1-ви април 2023 г. Сити победи Ливърпул и то отново с три гола разлика, но тогава с 4:1 у дома.

По този начин мърсисайдци остават едва осми с 18 точки, а Сити е с 22 точки на второто място. Лидер остава Арсенал с 26 точки.

След паузата за националните отбори Ливърпул е домакин на Нотингам Форест, а Сити гостува на Нюкасъл.