Майка на жертва от Нови Сад към Вучич: Елате да говорим пред всички, ако не се страхувате!

Дияна Хърка, майката на Стефан Хърка, който загина при срутването на козирката на гарата в Нови Сад, продължава своята гладна стачка в центъра на Белград. Протестът ѝ, който продължава вече осми ден, е в отговор на липсата на справедливост след трагедията.

По повод коментар на президента Александър Вучич, че е готов да разговаря с нея и съвестта му е чиста, Хърка отправи остро послание чрез медиите. „Първо – не ми се обади директно, а през медиите. И отново чрез неговите медии. Каза едно изречение, което ми пари в ушите. Нямам университетско образование, но мога да разбера какво търси и какво казва. Мога да преценя. Каза: ‘Тя ме обиди, но ще ѝ простя.’ Питам президента – той ни обижда всички от година! Заплашва пред целия свят, че ще ни унищожи! Да му простя ли за това, че в събота каза, че има мач? Какво аз да кажа за това? Аз ли трябва да се обидя, или той? Няма да му простя“, заяви тя.

Хърка отправи директно предизвикателство към сръбския държавен глава, след като той заяви готовност за среща с нея. „Нека си помисли – той е президент, той се меси във всичко. Ако наистина иска да говори, нека дойде тук и да говори пред всички хора, пред всички медии. Ако се страхува от скандиране – това е негов проблем, не мой. Той събира хора, на които плаща, и продължава да плаща. Те са мафиоти, те са престъпници“, каза още тя.

Тя риторично попита Вучич „защо се страхува от собствения си народ, но не се страхува да излезе сред затворниците“.

Протестът на Дияна Хърка се провежда недалеч от сградата на сръбския парламент. Тя е принудена да живее в палатка на улицата и да спи върху палети, тъй като властите не са ѝ разрешили да се доближи до Народното събрание. Въпреки това тя изрази благодарност към всички граждани, които я посещават, подкрепят я и дори нощуват в палатки до нея в знак на солидарност.

Гладната стачка започна на 2 ноември, веднага след възпоменателен митинг в Нови Сад по повод годишнината от трагичния инцидент на жп гарата, отнел живота на 16 души. Исканията на майката са за наказателно преследване на виновните, незабавно освобождаване на всички задържани студенти и насрочване на извънредни парламентарни избори.