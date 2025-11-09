Милан допусна гаф в Парма

Милан направи огромен гаф, след като имаше преднина от 2 гола срещу Парма, но изпусна победата. Мачът на „Енио Тардини“ от 11-ия кръг на Серия „А“ завърши 2:2.

„Росонерите“ дръпнаха в резултата още до средата на първото полувреме. След 12 минути игра Алексис Салемакерс откри резултата.

В 25-ата минута Рафаел Леао реализира от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Салемакерс – 0:2.

Малко преди почивката Адриан Бернабе вкара със страхотен удар с левия крак, попаднал точно под напречната греда на Майк Менян, а и в далечния ъгъл на французина – 1:2.

В 62-ата минута Дел Прато изпревари Менян за едно полувисоко центриране от десния фланг и с глава вкара за крайното 2:2.

Милан има 22 точки и временно е начело в класирането. Със същия брой точки е и Наполи, но с мач по-малко.