Наполи понесе тежки два удара в Болоня

Шампионът на Италия Наполи записа загуба от Болоня с 0:2 в гостуването си на „Ренато Дал’Ара“. Партенопеите, предвождани от Антонио Конте, са без победа в два поредни мача в Серия А и общо три във всички турнири. Южняците изпуснаха шанс да поведат еднолично и остават с 22 т., колкото има и Милан след 11 изиграни кръга.

Срещата не започна никак добре за „рособлу“ и рано-рано се наложи принудителна смяна на вратата. Лукаш Скорупски излезе с травма, а на мястото му под рамката се появи 17-годишният Масимо Песина.

Десетина минути по-късно Расмус Хьойлунд и Елиф Елмас се разминаха с откриващо попадение. Болоня отвърна с удар с глава на Джонатан Роу, спасен от Ваня Милинкович-Савич.

Роу получи удар в края на полувремето, но стисна зъби и оцеля до почивката, когато на мястото му се появи Николо Камбиаги.

Пет минути след почивката и влизането си в игра именно Камбиаги асистира. Нападателят Тайс Далинга засече от трудна позиция, с външната част на обувката, вкарвайки за 1:0.

Впоследствие Болоня можеше да удвои, ако Милинкович-Савич не бе спасил изстрел на Рикардо Орсолини от въздуха.

66-ата минута донесе нов гол за Болоня – Йон Лукуми направи 2:0. Централният защитник вкара с глава във вратата на партенопеите.