      неделя, 09.11.25
          Политика

          Напрежение между Белград и Москва: Вучич отвърна на Захарова за обвинения в двуличие

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на Сърбия Александър Вучич и говорителят на руското външно министерство Мария Захарова влязоха в задочен спор заради коментари за евентуална продажба на сръбски боеприпаси на европейски държави, които впоследствие може да бъдат прехвърлени в Украйна, съобщава „Европейская правда“.

          Повод за размяната на остри реплики станаха изявления на Вучич, че Сърбия може да промени решението си да не налага санкции срещу Руската федерация и че не би имало проблем, ако сръбски муниции се озоват на украинска територия.

          В реакция на думите му, Мария Захарова изрази възмущение и обвини сръбския държавен глава в двуличие. „Когато чета всички тези интервюта с президента на Сърбия, се чудя дали има само един президент Вучич?“, заяви по-рано руският дипломат. „Струва ми се, че различни хора дават интервюта. Чуваме едни и същи интервюта и изявления, когато е в Москва. Но чуваме различни изявления, когато дава интервюта на други географски места“, подчерта тя.

          В свой отговор сръбският президент отбеляза, че би било най-лесно да отговори на грубостта на говорителката на руското МВнР, но е решил да не го прави. „Чаках ден и половина, за да не реагирам. В противен случай, разбира се, щях да реагирам много по-силно вчера, но когато си президент, трябва да броиш не до десет, а до сто и да не реагираш така“, коментира Вучич.

          На 8 ноември сръбският президент заяви, че решението да не се въвеждат санкции срещу Русия е в сила от близо четири години, но сръбското правителство може да го промени. „Хората както в Съвета за национална сигурност, така и в сръбското правителство могат да променят това решение. Правителството има право да промени това решение“, каза той.

