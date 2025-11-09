Научно откритие: „Големият взрив“ при рака на дебелото черво определя успеха на терапията

Подобно на колосалната експлозия, дала началото на Вселената, ракът на дебелото черво също преминава през свой „голям взрив“ – ключово събитие, което предопределя как туморът ще се развива и разпространява. Това съобщава „Сайънс дейли“, като се позовава на изследване, публикувано в списание „Нейчър джинетикс“.

Авторите на проучването са установили, че решаващият етап е способността на раковите клетки да се укрият от имунната система – процес, познат като „имунно бягство“. В този момент туморните клетки нарушават функцията на гени, които позволяват на имунната система да ги разпознава и унищожава. След като това се случи, способността на рака да се маскира, докато расте, остава почти непроменена през цялото му развитие.

„Някои тумори буквално се раждат ‘лоши’, като тяхното поведение спрямо имунната система се определя много рано“, обяснява проф. Тревър Греъм от Лондонския институт за изследване на рака. Според него, ако се въздейства на тумора в този ранен етап, шансовете за успех на имунотерапията се увеличават значително.

Изследователите смятат, че откритието ще помогне на лекарите да прогнозират с по-голяма точност кои пациенти с рак на дебелото черво ще реагират положително на имунотерапия или на противоракови ваксини. Към момента едва около 15 процента от диагностицираните с болестта се повлияват добре от тези методи на лечение, докато за огромната част от болните те са неефективни.

Учените изразяват надежда, че тяхното изследване ще допринесе за създаването на персонализирано лечение, при което терапията е съобразена с индивидуалните генетични характеристики на тумора при всеки пациент.