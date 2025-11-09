„Олимпико“ се усмихна, Рома поведе колоната в Италия

Рома излезе начело в Серия А поне временно, след като победи с 2:0 Удинезе на „Олимпико“. Лоренцо Пелегрини от дузпа и Зеки Челик вкараха за „вълците“. Столичният гранд е с две точки повече от шампиона Наполи и Милан. Интер има шанс да измести римския тим от върха, ако победи съгражданите на „джалоросите“ от Лацио.

В средата на първата част Рома и Удинезе размениха по едно положение. Удар с глава на Зеки Челик мина над вратата на „бианконерите“ от Удине, а няколко атаки по-късно пробив на Артур Ата също завърши с изстрел в аут.

„Джалоросите“ взеха аванс в резултата към края на първото полувреме. Бившият капитан на отбора Лоренцо Пелегрини откри от дузпа в 42-ата минута, пращайки Мадука Окойе в обратния ъгъл – 1:0.

Рома покачи на 2:0 около четвърт час след почивката. Зеки Челик комбинира добре с централния защитник Джанлука Манчини в противниковото наказателно поле и с удар с едно докосване вкара във вратата на Окойе.

„Малките зебри“ имаха два шанса да намалят резултата. Николо Дзаниоло и Умар Соле ги пропиляха, а първият бе заменен около 10 минути преди края под освиркванията на „Олимпико“. В края на мача Ата удари и греда за гостите.