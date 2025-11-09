Откриха 20-годишното момиче на Витоша, причините за изчезването са „изключително лични“

Причините, поради които 20-годишно момиче прекара два дни в неизвестност на Витоша, са „изключително лични“. Това заяви пред журналисти Кристиан Тонев, началник на Четвърто РУ към СДВР, като отказа да разкрие повече подробности пред медиите. Той категорично отрече „да става дума за възникнал конфликт с майката“.

Сигналът за изчезването на момичето е подаден от майка ѝ на 6 ноември в 22:00 часа, съобщи Тонев. „На 7 и 8 ноември беше проведена мащабна операция с огромен брой жива сила, със специални кучета и техника“, уточни той. Развръзката настъпва вечерта на 8 ноември. „Около 19:00 часа се получи сигнал, че момичето е забелязано в района на с. Железница“, добави началникът на столичното Четвърто РУ. Тя е слязла сама в селото, където е била разпозната.

„Момичето сподели, че през цялото време се е движило, като в тъмната част е престоявала на безопасни места. Установихме я в добро физическо и психическо състояние“, подчерта Кристиан Тонев. След като е откарана в районното управление и прегледана от екип на Спешна помощ, тя е била предадена на родителите си.

Тонев отбеляза, че младата жена е опитен планинар. „Момичето е изключително подготвено, тя се занимава с планински преходи, познава много добре парк „Витоша“. По негови думи „нейното намиране е било изключително трудно, защото през цялото време се е движила, не е стояла на едно място, за да може да бъде локализирана“.

Директорът на Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК Емил Нешев също коментира случая, като изтъкна предизвикателствата пред екипите. „Изключително трудно беше за нас да действаме в планински условия без достатъчно информация“, заяви той и обясни, че „информацията от СДВР ги е насочвала към определени места и зони“.

Ключов момент е бил сигналът, че момичето е минало през хижа „Алеко“. „В момента, в който се появи информацията, че е забелязана и е минала през хижа „Алеко“, това веднага ни каза, че тя не бедства – тя просто си ходи в планината, но цялата информация, която достигаше до нас, беше с 24 часа закъснение“, поясни Нешев.

Относно разходите по операцията, директорът на ПСС коментира, че „никой не може да каже колко точно струва една такава спасителна операция“. „Можем да извлечем само сухата статистика – какви средства са изразходени за автомобили и командировъчни“, добави той. „Точна стойност никога не може да се каже, а и ние никога не сме искали да възстановим сто процента от разходите, които правим“, заключи Емил Нешев.