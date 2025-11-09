НА ЖИВО
          Политика

          Плевнелиев: Национализация на „Лукойл“ е тежка грешка, ще ни съдят в 10 институции

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Правителството би допуснало „много тежка грешка“, ако предприеме стъпки към национализация на рафинерията „Лукойл“. Това заяви бившият президент Росен Плевнелиев в ефира на БТВ, като предупреди за сериозни последици.

          „Ако тръгнат да продават, това трябва да стане единствено и със съгласието на рафинерията, иначе ни грозят тежки и милиардни санкции. В момента няма кой да купи рафинерията в режим на санкции, но ако правителството я национализира или продаде, тогава „Лукойл“ ще ни осъди в поне 10 международни институции“, категоричен беше Плевнелиев.

          Той настоя за пълна прозрачност в процеса, включително и пред САЩ, като метафорично посъветва „българското външно министерство да спи в рафинерията“, за да гарантира това.

          Според бившия държавен глава, рафинерията трябва да премине в ръцете на стратегически нови собственици, които да се ангажират с покупката и преработката на неруски петрол. Той предложи България да последва примера на Германия отпреди три години, като назначи особен управител. „Особеният управител ще има тежката задача да възстанови експорта, да промени финансовите потоци на „Лукойл“ и да гарантира, че не се финансира военната машина на Владимир Путин“, обясни Плевнелиев.

          Като бивш предприемач, влязъл в политиката, Росен Плевнелиев отправи и препоръки към управляващото мнозинство. Той го призова да се вслуша в гласа на работодателите и определи като „недобра идея“ обсъжданото вдигане на данък „дивидент“. Плевнелиев настоя и за оптимизация на държавната администрация. „Не може заплатите в държавния сектор да са по-високи от частния сектор, защото ще се счупи всичко. Не може по никакъв начин държавата да не прави реформи от гледна точка на по-голяма ефективност в администрацията“, подчерта той.

          Експрезидентът се обяви и против увеличаването на средствата за съдебната система. „Откъде накъде, да не би да се е повишила сигурността“, попита риторично той.

          В политически план Плевнелиев очерта два сценария за 2026 г. – демократичен, при който настоящата коалиция се запазва поне до президентските избори, и алтернативен, който той определи като популистки. За да се избегне вторият, според него, е ключово управляващите да се вслушат в бизнеса и да стартират реформи.

