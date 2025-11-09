Почина световноизвестната оперна прима Стефка Евстатиева

На 9 ноември 2025 г., след кратко боледуване, почина световноизвестната оперна певица Стефка Евстатиева. Тъжната новина бе съобщена за БТА от Станислав Почекански, председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци.

- Реклама -

През последните си дни примата е била настанена в болница в София. Вестта за кончината ѝ е била потвърдена и от нейния съпруг в разговор с народната певица Татяна Сърбинска.

Стефка Евстатиева е родена на 7 май 1947 г. Професионалният ѝ път започва в Русенската опера, където пее от 1971 г. до 1978 г. На 1 април 1978 г. става солистка в Софийската опера, на чиято сцена се изявява до началото на 90-те години на XX век. Кариерата ѝ я отвежда до най-големите оперни театри в света, сред които тези в Париж, Милано, Лондон, Ню Йорк и Виена, където в продължение на над 15 години покорява публиката.

От началото на 90-те години тя живее със семейството си в Ню Рошел, щата Ню Йорк, САЩ. Там през 2004 г. става един от основателите на българския детски хор „Гергана“. Съставът носи името на нейната ученичка Гергана, която е и негов диригент, а Евстатиева е негов вокален педагог.

Стефка Евстатиева е носител на множество престижни международни отличия. Сред тях са втора награда от конкурса „Чайковски“ в Москва, Русия (1974), голямата награда на журито за белкантово пеене и наградата на публиката за ансамблово пеене в Остенде, Белгия (1978). През 1979 г. печели голямата награда на Седмия международен конкурс за млади оперни певци в София, а през 1982 г. е удостоена с приза „Джовани Дзантело“ на Арена ди Верона, Италия, за най-добър изпълнител на годината.

За изключителния ѝ принос към българската култура тя е удостоена с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие на 25 юни 2018 г.